Kreće sanacija pomoćnih prostorija Bazena Jadran na Zvončacu

Dalmacija Danas jučer je objavila informaciju o pokretanju sanacije pomoćnih prostorija Sportskog centra Bazen Jadran – Zvončac. O projektu se sada oglasio i Toni Piplica, gradski vijećnik Grada Splita iz redova HDZ-a.

Prema njegovoj objavi, projekt obuhvaća potpuno uređenje svlačionica, sanitarnih čvorova i teretane, čime bi se trebali značajno unaprijediti uvjeti za sport, rekreaciju i zdravstveno usmjereno vježbanje.

Nova teretana uz bazen

Kako navodi Piplica, nova teretana, u kombinaciji s bazenom, omogućit će provedbu raznovrsnih programa namijenjenih predškolskoj i školskoj djeci, sportskim klubovima, ali i rekreativcima svih dobnih skupina. Riječ je o zahvatu kojim bi se postojeći sportski sadržaji na Zvončacu trebali dodatno nadopuniti, uz povećanje kapaciteta za sportske aktivnosti i događanja.

Poseban naglasak u projektu stavljen je na pristupačnost osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Planirana je ugradnja inkluzivnih sprava, kao i prilagodba svlačionica i sanitarnih čvorova. Cilj je, kako se ističe, osigurati dostupne, sigurne i funkcionalne prostore za rekreaciju i zdrav život svih građana.

Godinama se upozoravalo na loše stanje kompleksa

Na loše stanje ovog sportskog kompleksa, prema Pipličinoj objavi, upozoravalo se godinama. Sanacijom pomoćnih prostorija trebao bi se podići standard korištenja Bazena Jadran te omogućiti kvalitetniji uvjeti za sportaše, klubove i građane.

Završetak projekta planiran je do kolovoza 2026. godine.