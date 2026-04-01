Šokirani Gattuso otvorio dušu nakon ispadanja i poslao jasnu poruku, talijanski debakl u Zenici zaprepastio Europu

Talijanska nogometna reprezentacija doživjela je težak udarac u Zenici gdje je, nakon dramatične utakmice i raspucavanja jedanaesteraca, poražena od Bosne i Hercegovine u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo. Novi neuspjeh dodatno je produbio krizu u redovima Azzurra, a izbornik Gennaro Gattuso nakon utakmice nije skrivao razočaranje.

Crveni karton prelomio utakmicu

Italija je dobro otvorila susret na Bilinom polju i povela pogotkom Moisea Keana, no ključni trenutak dogodio se pred kraj prvog poluvremena. Alessandro Bastoni dobio je crveni karton kao posljednji igrač obrane, što je Talijanima znatno otežalo nastavak susreta.

Unatoč brojčanom hendikepu, Italija je dugo držala vodstvo, ali je Bosna i Hercegovina izjednačila u 79. minuti pogotkom Harisa Tabakovića, nakon što je prethodno Gianluigi Donnarumma još jednom spašavao svoju momčad.

U produžecima su obje ekipe imale prilike, no odluka je pala nakon izvođenja jedanaesteraca. Talijani nisu izdržali pritisak – promašaji Francesca Pija Esposita i Bryana Cristantea otvorili su put Bosni i Hercegovini prema velikom uspjehu i plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Gattuso: „Boli, ali moramo to prihvatiti“

Nakon utakmice Gattuso je stao pred kamere i pokušao zadržati mirnoću u jednom od najtežih trenutaka svoje trenerske karijere.

„Upravo sam završio razgovor s momčadi. Mogu im samo zahvaliti jer godinama nisam vidio reprezentaciju da igra s toliko srca. Boli, stvarno boli, ali moramo to prihvatiti“, poručio je.

Naglasio je da njegova momčad nije tražila izgovore.

„Ne želim govoriti o sucima. Mogli smo zabiti drugi gol, a nismo. Dali smo sve od sebe“, rekao je talijanski izbornik.

„Problemi traju godinama“

Gattuso nije želio govoriti o svojoj budućnosti, ali je jasno dao naslutiti da problemi talijanskog nogometa sežu mnogo dublje od jednog poraza.

„Svi znamo da se već godinama mučimo. Nisam prava osoba da govorim što treba mijenjati, ali jasno je da problemi postoje“, rekao je.

Dodao je i da je reprezentacija napokon pokazala ono što joj se dugo zamjeralo – emociju i borbenost.

„Godinama se tražila Italija kojoj je stalo do ovog dresa. Večeras smo to vidjeli, ali detalji su odlučili“, zaključio je.

Nova realnost za nekadašnjeg velikana

Poraz u Zenici ponovno je otvorio pitanje budućnosti talijanskog nogometa. Nekad dominantna nogometna sila sada se suočava s ozbiljnom krizom, a izostanak sa Svjetskog prvenstva postaje sve češći scenarij.

Dok Bosna i Hercegovina slavi povijesni uspjeh, Italija ostaje s gorkim pitanjima na koja odgovori više ne mogu čekati.