Mlatili se i letvama u centru Sinja, evo što o svemu kaže splitska policija

Tijekom nedjelje navečer na području Dalmatinske zagore zabilježene su ulične tučnjave u kojima je sudjelovalo više nepoznatih osoba.

Snimke ovih događaja brzo su se proširile društvenim mrežama, a o svemu je upoznata i splitska policija.

"Utvrdili smo identitet osam sudionika događaja. U ovom trenutku provodimo istraživanje nad šest osoba, a za dvjema osobama tragamo.

Kriminalističko istraživanje u cilju identificiranja ostalih osoba se nastavlja", kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske.

Kako neslužbeno doznajemo, u pitanju je bio obračun mlađih pripadnika navijačkih skupina Maligani i Torcida, a sve se događalo u centru Sinja. Kako je vidljivo na snimkama, koristile su se i letve.