Bruxelles ima poruku za građane EU: Radite od kuće i putujte manje!

Europska komisija pozvala je građane Europske unije da smanje potrošnju energije – uključujući rad od kuće, manje vožnje i rjeđe letenje – upozoravajući na moguću dugotrajnu energetsku krizu izazvanu sukobom u Perzijskom zaljevu.

Na izvanrednom sastanku ministara energetike država članica, europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen poručio je da Europa ulazi u “vrlo ozbiljnu situaciju” bez jasnog kraja.

“Čak i ako bi mir nastupio već sutra, nećemo se uskoro vratiti na staro”, upozorio je Jørgensen.

Građanima poruke kao u pandemiji

U obraćanju koje mnoge podsjeća na prve dane pandemije koronavirusa, Bruxelles je iznio konkretne preporuke za građane rad od kuće gdje god je to moguće, smanjenje brzine na autocestama, češće korištenje javnog prijevoza, dijeljenje automobila i smanjenje putovanja, posebno zračnog.

“Što više možemo smanjiti potrošnju nafte, posebno dizela i avionskog goriva, to ćemo biti u boljoj poziciji”, poručio je Jørgensen.

Cijene energenata eksplodirale

Kriza je izravna posljedica sukoba u Perzijskom zaljevu, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojne operacije protiv Irana. Zbog toga je značajan dio globalne opskrbe naftom i plinom blokiran, što je dovelo do naglog rasta cijena – i do 70 posto u samo mjesec dana, piše Politico.

Stručnjaci upozoravaju da bi ova kriza mogla nadmašiti čak i naftni šok iz 1970-ih, s potencijalnim gospodarskim posljedicama usporedivima s pandemijom.

Europa traži izlaz: obnovljivi izvori i neovisnost

Dugoročno rješenje Bruxelles vidi u ubrzanom razvoju obnovljivih izvora energije i smanjenju ovisnosti o uvozu.

“Ovo mora biti trenutak kada ćemo konačno okrenuti smjer i postati energetski neovisni”, poručio je Jørgensen.

Iako konkretne mjere još nisu donesene, Europska komisija najavila je da će uskoro predstaviti paket rješenja na razini EU-a. Među opcijama koje se razmatraju su državne potpore, jačanje nuklearne energije i veća upotreba biogoriva.

Za sada, poruka iz Bruxellesa je jasna – Europa ulazi u razdoblje neizvjesnosti, a građani bi već sada trebali početi mijenjati svoje navike.