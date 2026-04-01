Zbog američkih mornara u Splitu za blagdane će raditi većina centara, a poznati taksi nudi čak 50 posto popusta

Prema neslužbenim, ali “dobro upućenim” izvorima, dolazak više tisuća američkih mornara u grad tijekom blagdanskog razdoblja potaknuo je trgovačke centre na izvanrednu odluku – većina njih ostat će otvorena i tijekom dana kada inače ne rade.

Kako se navodi, procjene govore da bi samo dio posade mogao generirati potrošnju kakva se u Splitu viđa tek u srcu turističke sezone. Upravo zato, trgovci nisu željeli propustiti priliku.

“Radi se o logistički velikom događaju. Imate nekoliko tisuća ljudi s visokim standardom potrošnje koji u kratkom vremenu traže sve – od odjeće do elektronike i suvenira. Odluka je bila praktički jednoglasna”, tvrdi izvor blizak upravama trgovačkih lanaca.

Taksi prijevoznici reagirali ekspresno

Ni prijevoznici nisu dugo čekali. Jedna od poznatijih splitskih taksi službi navodno je već oglasila posebnu akciju – čak 50 posto popusta za sve vožnje na relacijama luka – centar – trgovački centri.

Razlog je, kako neslužbeno doznajemo, vrlo jednostavan: očekuje se povećan pritisak na promet, ali i prilika za povećanje obujma vožnji.

“Bolje voziti dvostruko više po nižoj cijeni nego čekati. Ovo je situacija koja se ne događa svaki dan”, poručuju iz taksi sektora.

Najavljen i prosvjed zbog boravka američke vojske

Istodobno, dolazak američkog vojnog broda nije prošao bez reakcija dijela javnosti. Za sutra je prvi put najavljen i prosvjed protiv prisutnosti američkih vojnika u Splitu.

Organizatori navode da žele otvoriti pitanje dugoročnog utjecaja vojne prisutnosti na grad, sigurnosnih aspekata, ali i šire političke poruke koju ovakav dolazak nosi.