Američki mornari "okupirali" splitsku Rivu, čini se da uživaju provoditi vrijeme po centru grada

Kao što je poznato, nosač zrakoplova 6. flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država USS Gerald R. Ford (CVN 78) uplovio je za vikend u splitski akvatorij. Prethodno je Vlada RH odobrila uplovljavanje u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci. Prethodno se nosač nalazio na Bliskom istoku.

Dolazak američkog nosača zrakoplova u Split odvija se u sklopu planiranog posjeta splitskoj luci i održavanja, izvijestilo je američko veleposlanstvo, a prenijelo Ministarstvo obrane RH.

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78) prvi je put boravio u Republici Hrvatskoj u Splitu u lipnju 2023., a zadnji put u listopadu 2025. godine.

"Uplovljavanje nosača zrakoplova u splitsku luku odraz je savezništva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, našeg NATO saveznika i strateškog partnera", ističe MORH.

Riječ je o nosaču zrakoplova dugom 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara, a može nositi 75 zrakoplova.

U nastavku pogledajte foto đir ulicama Splita. U tjednu prije Uskrsa snimili smo brojne prolaznike, turiste, te velik broj američkih mornara s nosača zrakoplova.