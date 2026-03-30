Orešković o američkom ratnom brodu u Splitu: "Postoje li sigurnosni rizici, s obzirom na dalekometne rakete kojima Iran raspolaže?"

Dolazak američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford u Split izazvao je političke reakcije, a među najglasnijima je bila saborska zastupnica Dalija Orešković koja je otvorila pitanje zakonitosti i političke odgovornosti takvog poteza.

Podsjetimo, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj objavilo je da je najveći ratni brod na svijetu uplovio u Split tijekom vikenda u sklopu planiranog posjeta i održavanja. Tijekom boravka najavljeno je druženje s lokalnim dužnosnicima i jačanje savezništva između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

“Je li ulazak bio zakonit?”

Orešković, međutim, upozorava na širi kontekst i postavlja pitanje je li uplovljavanje američkog vojnog broda u hrvatske teritorijalne vode uopće bilo u skladu s Ustavom.

“Čisto kao jednu mentalnu vježbu, postavljam pitanje – je li američki vojni brod zakonito ušao u naše teritorijalne vode i postoji li ijedna institucija koja skrbi o poštivanju Ustava RH?”, napisala je na društvenim mrežama.

Naglašava da se Sjedinjene Države trenutačno nalaze u ratnom sukobu koji, kako tvrdi, nije odobren od strane NATO saveza, te ističe da dolazak broda nije povezan s vojnom vježbom, obukom ni humanitarnom misijom.

Pitanja o suglasnosti državnih institucija

Zastupnica dodatno problematizira način donošenja odluke o dolasku broda, upozoravajući da sama odluka Vlade nije dovoljna.

“Koju god odredbu članka 7. Ustava razmatrali, volja Vlade nije dovoljna. Gdje su stavovi drugih nositelja državne vlasti?”, upitala je.

Posebno ističe pitanje vanjske politike, koja se prema Ustavu oblikuje u suradnji predsjednika Republike i Vlade, te se pita je li u ovom slučaju takva koordinacija uopće postojala.

Sigurnosni aspekt i poruka uoči sezone

Orešković se osvrnula i na moguće sigurnosne implikacije dolaska američkog nosača zrakoplova u Split, osobito u kontekstu globalnih napetosti i potencijalnih prijetnji.

“Postoje li sigurnosni rizici, s obzirom na dalekometne rakete kojima Iran raspolaže?”, navela je, dodajući da se ovakav potez događa uoči početka turističke sezone u jednom od najvažnijih hrvatskih gradova.

“Jesmo li još država?”

U zaključku svoje objave, zastupnica postavlja i šire političko pitanje o suverenitetu Hrvatske.

“Jesmo li još država ili smo mala kolonija wannabe diktatora?”, poručila je, dodajući da zabrinjava “lakoća i šutnja” s kojom je javnost prihvatila ovu situaciju.

Dolazak USS-a Gerald R. Ford u Split još jednom je otvorio pitanje odnosa Hrvatske i SAD-a, ali i načina donošenja odluka u osjetljivim geopolitičkim okolnostima, što bi u narednim danima moglo potaknuti i širu političku raspravu.