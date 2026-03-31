U Splitu se organizira prosvjed protiv američkog nosača aviona

Umjetnik Antej Jelenić organizira prosvjed u Splitu protiv američkog nosača aviona usidrenog pred Splitom , a okupljanje je najavljeno za uskrsne dane, točnije za subotu u 14 sati na Rivi.

U objavi na društvenim mrežama Jelenić poručuje kako prosvjed ima za cilj upozoriti na, kako tvrdi, štetne posljedice američke vojne politike i uključivanje Hrvatske u globalne sukobe. Kritizira odluke vlasti o dolasku nosača, navodeći da o takvim pitanjima treba postojati šira javna rasprava i odluka Sabora.

U objavi iznosi i niz teških optužbi na račun SAD-a, povezujući prisutnost nosača s vojnim operacijama na Bliskom istoku te upozorava na moguće sigurnosne, ekološke i gospodarske posljedice, uključujući utjecaj na turizam i cijene energenata.

Ističe kako prosvjed nije usmjeren protiv američkih građana, već protiv “vojne mašinerije”, uz poruku “USA GO HOME” koju, kako navodi, treba shvatiti simbolično – kao poziv na prestanak ratne politike.

Građane poziva da se pridruže prosvjedu, naglašavajući važnost javnog izražavanja stavova i sudjelovanja u društvenim pitanjima.