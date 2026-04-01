IZVANREDNO: Ne plovi trajekt Vis–Split, uvedene izmjene i dodatna linija

Zbog izmjena u pomorskom prometu uvedene su privremene promjene na trajektnoj liniji između Splita i Visa, a putnici se pozivaju na oprez i pravovremeno informiranje.

Kako je objavljeno u službenim informacijama, na liniji 602 Split–Vis uvedeno je dodatno putovanje iz luke Vis, s polaskom broda u 22 sata (31. ožujka).

Međutim, već danas, 1. travnja, trajekt na relaciji Vis–Split uopće neće ploviti.

Uvedena i posebna “teretna linija”

Osim toga, još od 5. veljače uvedena je i posebna teretna linija Split – Stari Grad (Hvar), koja prometuje radnim danima, osim vikendom i blagdanima.

Polasci su:

iz Splita u 09:30

iz Starog Grada u 13:30

Putnicima preporuka: provjerite red plovidbe

Putnicima se savjetuje da prije putovanja provjere najnovije informacije i red plovidbe, budući da su moguće dodatne izmjene.

Riječ je o dijelu šire regulacije pomorskog prometa za 2026. godinu, a ažurirani podaci dostupni su putem službenih stranica Jadrolinije i nadležnih institucija.

Posljednja izmjena ovih informacija zabilježena je 31. ožujka u 22:17 sati.

Bura i danas stvara probleme, pa se očekuju poremećaju u prometu morem.