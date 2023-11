KUGLANJE Mertojak treći nakon prvog dijela prvenstva

Utakmicama 9. posljednjeg kola završen je prvi dio prvenstva HEP SUPER LIGE u klasičnom kuglanju. Očekivano Zaprešić je opravdao ulogu glavnog favorita, devet utakmica, devet pobjeda. Nastavljen je tako niz nepobjedivosti, i prošlo prvenstvo osvojili su bez poraza. Nije ih uspio pobijediti ni Zadar u svojim Mocirama, pa ni pokušaj sa "suhom" kuglanom, 3:5 za Zaprešić.

Pitanje pobjednika prvenstva možemo reći da je već riješeno. Zadar i oslabljeni Mertojak, koji je prvih sedam kola igrao bez Nikole Muše, u utrci su za drugo mjesto. Oba kluba upisali su poraz u Zagrebu protiv Grmoščice, Zadar je u prednosti nakon pobjede u Splitu, no bit će to do kraja neizvjesno, Mertojak je sada kompletan i željan obrane druge pozicije prvenstvenog poretka.

Mertojak je sa lakoćom izašao na kraj sa Medveščakom 1958 iz Zagreba, ekipom koja mu je u prošlosti znala zadavati dosta problema, 6:2 (3711:3423), čak 247 razlike. Bila je to jednostavno igra mačke i miša.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Medveščak 1958:

I. Totić-F. Turkalj 1:0 (675:543), N. Muše-D. Mađar 1:0 (591:549), M. Grivičić-D. Kasumović 0:1 (581:595), M. Matić-D. Džepina-Bajić 1:0 (625:566), G. Pofuk-D. Duda 0:1 (585:601) i A. Kovač-T. Nemet 1:0 (654:569)

Zaprešić svih 18 bodova, Zadar 14, Mertojak 12, četvrta Grmoščica sa 8.

Prvenstvo se nastavlja 13. siječnja 2024., Mertojak će ugostiti Grmoščicu i sa pobjedom "zacementirati" treće mjesto te nastaviti lov na drugu poziciju. Zadar na zahtjevnom gostovanju u Osijeku.

U pojedinačnom poretku za igrača lige, vodeći su dva igrača Mertojaka, Andrej Kovač i Ivan Totić, treći je Hrvoje Marinović (Zadar).

Ponajbolji hrvatski kuglači i kuglačice nastavljaju sezonu utakmicama Lige prvaka Sljedeću subotu, 25. studenog na rasporedu su prve utakmice 1/8 finala. Mertojak sa početkom u 11,00 sati u Neunkirchenu igra protiv prvaka Austrije SK FWT-Composites Neunkirchen, Zadar je domaćin Slovačkoj SK Zeleziarne Podbrezova (13,00) dok Zaprešić dočekuje C.S. CFR Cluj iz Rumunjske, dok su uzvrati 9. prosinca.