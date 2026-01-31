KUGLANJE Bjelovar-Mertojak 2:6

U unaprijed odigranoj utakmici 13. kola Super HKL, a radi uzvratne utakmice 1/4 finala Lige prvaka, Mertojak je u Bjelovaru protiv istoimene ekipe došao do vrijedna dva boda, pobijedivši rezultatom 6:2 (3558:3473) sa 85 razlike.

Pažljiviji pratitelji kuglačke scene primijetit će iznimno mali broj srušenih čunjeva, što je rezultat poznato teške kuglane u Bjelovaru koja vapi za rekonstrukcijom.

Iako kuglana raspolaže sa šest staza igralo se u tri bloka na po dvije staze, meč je trajao puna tri sata. U takvim uvjetima Mertojak se bolje snašao u prvom bloku, pobjede Dimitrovskog i Muše sa po 3:1 u setovima, 2:0 za Mertojak.

U preostala dva bloka po jedan poen u svakom za Mertojak pridodali su Kovač i Totić, konačno sigurna pobjeda od 6:2.

Zaprešić, protivnik Mertojaka u uzvratnoj utakmici 1/4 finala Lige prvaka, koja će se odigrati 14.2., u svojoj kuglani lako sa 7:1 do nova dva boda protiv Poličnika.

Pojedinačni rezultati Bjelovar-Mertojak:

S.Borčak-D.Dimitrovski 0:1(574:614)

D.Kasumović-N.Muše 0:1(594:612)

N.Rosandić-A.Kovač 0:1(594:617)

M.Vokšan-M.Matić 1:0(608:587)

B.Bogdanović-I.Totić 0:1(564:588)

P.Dedić-G.Pofuk 1:0(538:540, 3:1)

Zaprešić sada sa utakmicom više prvi, poravnat u bodovima sa Zadrom, po 20, Mertojak sa utakmicom više od Zadra treći sa 18.