Kuglački klub Vrlika: Tri desetljeća tradicije, uspjeha i sportskog entuzijazma

Kuglački klub Vrlika slavi rijedak jubilej, tridesetu godišnjicu svog osnutka. Klub je osnovan početkom 1995. godine, još za vrijeme izbjeglištva u Domovinskom ratu. Osnovala ga je nekolicina entuzijasta i zaljubljenika kuglanja i sada se natječe u 2. HL regije Jug. A evo i imena nekih od osnivača: Mate Božinović, Niko Rebić, Marko Ćorić, Ivan Baturina, Božo i Marijan Vučemilović....

Od osnutka do danas, klub je prošao sve rangove natjecanja. Ostvareni su odlični rezultati pa eto spomenimo da je nakon deset godina od osnivanja osvojeno prvo mjesto u 2 HKL Jug i to bez poraza, a dvije godine, u sezoni 2005./2006. i 2006./2007. klub je bio prvoligaš i natjecao se u elitnom razredu hrvatskog kuglanja. Nažalost radi nepovoljne financijske situacije moralo se odustati od prvoligaških ambicija, 4-5 godina prioritet je bio rad s mlađim uzrasnim kategorijama, a od osnutaka pa do danas kroz klub je prošlo preko sto igrača.

2015./2016. KK Vrlika je opet prvak 2. HKL Jug te je naredne, pa zatim i sljedeće dvije sezone igrala u novoformiranoj 1.B-ligi,a od tada, pa do danas je sudionik natjecanja u 2. HKL Jug.

Naravno nije moguće spomenuti sve igrače kuglače koji su dali svoj doprinos osnivanju, razvitku i opstanku kluba, ali evo spomenuti ćemo bar neke možda i najzaslužnije za rezultate koji su ostvareni, a ostali neka se ne ljute, oni će uvijek ostati sastavnica ovih vrijednih sportaša amatera i svima hvala što su branili boje svoga kluba:

Mate Božinović-igrač i trener, igrači Mladen Modrić, Ivan Podrug, pok. Božo Vučemilović, igrač i tajnik, Ante Delić, pok. Dušan Munivrana, Denis Delić, Duje Ratković, Nediljko Pleić, Tomislav Mandarić, Ivan Totić, Zvonko Vučemilović-igrač, tajnik. predsjednik i Ante Borac, igrač i tajnik.

A u današnjem rosteru igrača pred kojima je nova sezona 2025./26., su Joško Burnać, Denis Erceg, Dražen Gospodnetić, Tomislav Mandarić, Tomislav i Branko Matetić, Tomislav Raboteg, Anđelo Rebić, Zvonimir Vučemilović i Petar Vuko.

Povodom tridesete godišnjice osnutka KK Vrlika organizirala je i prigodni kuglački turnir na kojem su pored slavljenika nastupili KK Šibenka, KK Hrvatski vitezovi i ŽKK Split. Iako rezultat u slavljeničkoj atmosferi nije bio u prvom planu zabilježimo da su djevojke iz ŽKK Split osvojile prvo mjesto s 1628 srušenih čunjeva, druga je KK Vrlika s 1613, KK Šubićevac treći s 1575 i četvrti Hrvatski vitezovi 1524. Najbolji pojedinačni rezultat imala je Danica Torović sa 584.

Zaželimo na kraju KK Vrlika puno uspjeha u budućim kuglačkim natjecanjima uz stari kuglački pozdrav: Dobra igra.