KRVAVO KRSTARENJE Član posade ubo kolegicu i skočio u more, a onda...

Član posade Royal Caribbeana ubo je kolegicu na kruzeru, a zatim umro nakon što je u četvrtak navečer skočio u more. Incident se dogodio u blizini Bahama, kod otoka San Salvador, na kruzeru Icon of the Seas oko 19:30 po lokalnom vremenu kada je 35-godišnji Južnoafrikanac navodno više puta ubo 28-godišnju Južnoafrikanku, priopćila je policija.

Muškarac je pobjegao skočivši u vodu, a kasnije ga je bez svijesti pronašlo medicinsko osoblje na brodu i proglasilo mrtvim. Žena je zadobila ubodne rane u gornjem dijelu tijela i, prema posljednjim izvješćima, u stabilnu je stanju, rekla je policija.

"Naša posada odmah je pokrenula operaciju potrage i spašavanja, ali nažalost, član posade je preminuo. Izražavamo sućut obitelji i voljenima člana posade. Kako bismo poštovali njihovu privatnost, nemamo dodatnih detalja koje bismo podijelili", kazali su iz Royal Caribbean u izjavi za CBS News.

Tvrtka nije identificirala članove posade koji su sudjelovali niti je navela mogući motiv uboda nožem. Policija je samo rekla da je istraga u tijeku te je zakazana i obdukcija.

Icon of the Seas je najveći kruzer na svijetu. Bio je na sedmodnevnom krstarenju iz Port Miamija. Prema planu putovanja, Icon of the Seas trebao bi se vratiti u Port Miami u subotu.

Prije samo koji tjedan tijekom putovanja Bahamima luksuzna jahta Far From It bila je poprište užasnog ubojstva mlade stjuardese, koje je počinio također njezin kolega, javlja Dnevnik.