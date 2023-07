KRVAVO JUTRO U DALMACIJI Roditelji brutalno pretučenog mladića: Ovo je pokušaj ubojstva! Doktori su našem Denniju morali odstraniti dio lubanje

- Ovo nije tučnjava, ovo je pokušaj ubojstva, kazala je kroz suze za Zadarski.hr Gordana Kelečević, majka 33-godišnjeg Dennia Kelečevića kojeg je 17. srpnja, u ranim jutarnjim satima u Turnju pokraj Zadra, krvnički pretukla skupina za sada još uvijek nepoznatih muškaraca.

Denni nije bio sam, bio je s dvije godine mlađim bratom Michaelom koji je nasilno nastrojenim muškarcima uspio pobjeći i potražiti pomoć za vlastitog brata.

Ispred zadarske Opće bolnice, u kojoj je u utorak ujutro operiran teško ozlijeđeni Denni, novinari Zadarski.hr zatekli su njegovu majku i oca Darka Kelečevića. Obitelj Kelečević iako porijeklom iz Hrvatske, živi u Švedskoj, a u Turnju svake godine provedu više od dva mjeseca jer tamo imaju kuću.

Govore kako su upravo posjetili sina i kako se nadaju najboljem.

- Doktori su rekli kako će u bolnici biti najmanje pet dana. Imao je operaciju glave, odstranili su mu dio lubanje u veličini četiri puta četiri centimetra. Rana na glavi bila je jako velika i doktore je strah infekcije jer su ga mlatili na podu. To nisu ljudi koji su ga tukli, to su monstrumi!, govori otac Darko koji im je ispričao što se kobne noći dogodilo. Kaže kako je razgovarao s mještanima i očevicima događaja, među kojima je i njegov mlađi sin, te tako rekonstruirao cijeli događaj.

'S njima su bila još dva susjeda koji su, kad je skupina muškaraca napala moje sinove, pobjegli i počeli tražiti pomoć'

- Moji sinovi su izašli u kafić u Turnju koji se nalazi na obali na kraju mjesta. Krenuli su najnormalnije kući oko 4 sata. S njima su bila još dva susjeda koji su, kad je skupina muškaraca napala moje sinove, pobjegli i počeli tražiti pomoć. Moji sinovi nisu očekivali da će ih netko napasti zato jer su im ti likovi prišli s leđa. Prvo što su napravili jest da su Dennia pogodili stolicom u glavu. On je odmah pao na pod. Dok je bio na podu, nekoliko njih ga je počelo tući - govori Darko i ispričava se ako priča nepovezano jer je i sam još uvijek pod velikim šokom.

- Kada je vidio kako ih njih više od deset mlate, jedan dečko iz Turnja se počeo derati: “Sram vas bilo, majmuni jedni, vas deset na jednog, kukavice jedne.” Kazao mi je kako to sigurno nisu momci iz Turnja jer ih on ne prepoznaje, a to je malo mjesto i dolje svak svakoga zna - ističe Darko pa se vraća na događaj zbog kojeg su mu obojica sinova završila u bolnici.

- Dok je stariji sin ležao na podu, oni su počeli ganjati mlađeg sina, trčali za njim i tukli su ga. Mlađi je stigao kući plačući, po nogama je cijeli bio krvav, dobio je puno udaraca. Po tijelu ima hematome, ali nije stradao koliko i stariji sin - govori Darko i zahvaljuje ljudima koji su pomogli njegovom sinu do dolaska hitne.

'Na mjestu događaja zatekla se i mlada Slovenka'

- Jedan susjed naš se zatekao u tom kafiću, on je skinuo svoju majicu i zamotao mu glavu jer je krvi bilo na sve strane. Na mjestu događaja zatekla se i mlada Slovenka koja, kako su mi rekli, pohađa neku medicinsku školu. Ona je mog Dennija cijelo vrijeme držala budnim. Ako netko zna tko je, neka se javi vama u novine ili nama kako bi joj se dodatno zahvalili što je pomogla našem sinu - govori Darko koji radom policije i nije zadovoljan.

- Ja sam to sve od svjedoka čuo, kažu da su dva puta zvali hitnu, prvi put čim se to dogodilo, ali nitko nije došao pa su onda nakon 20 minuta ponovno zvali, no ni tad nije došla hitna. Na mjesto događaja je prvo došla policija, a tek onda i hitna. Bilo je dosta krvi, policija je mjesto događaja navodno čuvala dva sata. Napravili su očevid. Valjda ima otisaka na toj stolici kojom su u glavu pogodili mog sina. Rekli su mi da će uzeti snimke nadzornih kamera iz kafića, ali sam im odmah rekao da im kamere neće raditi. Tako je i bilo. Međutim, postoji u blizini kuća koja ima video nadzor. Iako se na snimkama s kuće možda neće jasno vidjeti lica, vjerujem da će se jako dobro vidjeti kako su te budale prve napale moju djecu, kazao je Darko koji se nada da će policija napraviti svoj posao i pronaći počinioce ovog brutalnog djela.

- Za ovo netko treba odgovarati. Te huligane koji nemaju obzira prema nikome treba zaustaviti! - dodala je majka Gordana.