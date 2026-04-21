Krvavi obračun u susjedstvu: Tri mladića ubijena u unajmljenom stanu, policija izdala tjeralicu za 25-godišnjakom

U podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodilo se trostruko ubojstvo koje je potreslo javnost, a policija intenzivno traga za osumnjičenim Vehidom Murićem iz Rožaja. U jednom stanu pronađena su tijela trojice punoljetnih muškaraca, a prema dostupnim informacijama, riječ je o osobama koje su zajedno boravile u Podgorici zbog posla na građevini.

Ubijena braća iz Rožaja

Prema informacijama iz policije, među ubijenima su braća Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27), podrijetlom iz Rožaja. Istražitelji ističu da se zločin ne povezuje s djelovanjem kriminalnih skupina, već se sve više upućuje na osobni motiv.

Sumnja na osobni sukob i hladno oružje

Policija navodi da postoje indicije da su ovom zločinu prethodile osobne razmirice između ubijenih i osumnjičenog, a prema preliminarnim nalazima, ubojstvo je najvjerojatnije počinjeno uporabom hladnog oružja. Sve okolnosti događaja još se utvrđuju, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Nakon počinjenog zločina, osumnjičeni Vehid Murić navodno je pobjegao iz Podgorice i uputio se prema rodnom mjestu, gdje je, kako se sumnja, u obiteljskoj kući počinio i nasilje nad majkom. Upravo je prijava tog incidenta dovela do otkrivanja trostrukog ubojstva. Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim, koji se smatra opasnim.

Upozorenje policije: Objavljena fotografija osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Podgorici, građanima savjetovan oprez

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografiju i pokrenula intenzivnu potragu za Vehidom Murićem (25), koji se sumnjiči za trostruko ubojstvo počinjeno u Podgorici. Policija apelira na građane da budu posebno oprezni i da odmah prijave svaku informaciju o njegovu kretanju.

Stravičan zločin dogodio se u Zmaj Jovinoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom, gdje su pronađena tijela trojice punoljetnih muškaraca. Prema prvim informacijama s mjesta događaja, postoji sumnja da je osumnjičeni koristio hladno oružje, nakon čega je pobjegao.

Svi raspoloživi kapaciteti policije, u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, uključeni su u potragu kako bi se osumnjičeni što prije locirao i priveo pravdi. Dosadašnji tijek istrage upućuje na to da su zločinu najvjerojatnije prethodile osobne razmirice, budući da su i žrtve i osumnjičeni podrijetlom iz Rožaja. Nadležni su potvrdili da slučaj nije povezan s djelovanjem organiziranih kriminalnih skupina.

Policija je uputila jasan apel građanima da pomognu u lociranju osumnjičenog. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju ili lokaciji pozivaju se da to odmah prijave najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na broj 122.

Građanima se savjetuje da zadrže visok stupanj opreza ako primijete osumnjičenog ili se nađu u njegovoj blizini, dok policija nastavlja intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog teškog zločina.