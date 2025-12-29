Blagdansko razdoblje na području Splitsko-dalmatinske županije obilježilo je više nasilnih incidenata, u kojima su zabilježene teške tjelesne ozljede i policijska postupanja.

Najozbiljniji slučaj dogodio se u Sinju u ranim jutarnjim satima 26. prosinca, kada je oko 2.25 sati u Vrličkoj ulici, ispred ugostiteljskog objekta, došlo do fizičkog napada. Prema policijskim informacijama, 39-godišnji muškarac staklenom je bocom u predjelu glave ozlijedio 29-godišnjaka koji je u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u KBC-u Split, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Napadač je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, no sud ga je nakon toga pustio na slobodu.

Do nasilja je došlo i u Solinu, u noći sa 27. prosinca, oko 1.10 sati. U ugostiteljskom objektu i na prostoru ispred banke u Ulici kralja Zvonimira narušen je javni red i mir, a u sukobu više osoba ozlijeđen je 52-godišnji muškarac koji je zadobio ozljede glave i lica. Nakon pružene liječničke pomoći prevezen je u bolnicu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 24-godišnji muškarac počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava. Protiv još tri osobe koje su sudjelovale u događaju slijedi optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.

Policija ističe kako su oba događaja zabilježena tijekom blagdana te ponovno apelira na odgovorno ponašanje, osobito u situacijama u kojima je prisutan alkohol.Krvavi blagdani: više ozlijeđenih u fizičkim obračunima u Sinju i Solinu