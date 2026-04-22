Krstulović Opara: "Pobijedila je demokracija koju smo kasnije krvavo platili"

Bivši splitski gradonačelnik i saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara oglasio se na društvenim mrežama povodom 36. obljetnice prvih slobodnih demokratskih izbora u Hrvatskoj, održanih 22. travnja 1990. godine. U objavi se prisjetio vlastitog političkog početka, istaknuvši da je tada kao kandidat HDZ-a pobijedio na izborima te predstavljao zagrebačke sveučilištarce. Naveo je i da je, s navršene 23 godine, postao najmlađi zastupnik.

"Bilo nas je 351 zastupnik, ali to nas nije spriječilo da stvorimo državu"

Krstulović Opara podsjetio je kako je tadašnji Sabor Socijalističke Republike Hrvatske imao tri vijeća – Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada – te da je on bio član potonjeg.

"Možda vas čudi to nazivlje, ali bilo je tako. Izbori su provedeni po socijalističkome zakonu", poručio je. Dodao je kako je u sva tri doma bilo ukupno 351 zastupnik, no, prema njegovim riječima, to nije predstavljalo prepreku za preuređenje državnog ustroja i stvaranje samostalne Hrvatske.

"Unatoč velikim ideološkim i političkim razlikama, poštovali smo jedni druge i nismo se spuštali na neprimjerene razine koje se, nažalost, prečesto dosežu u sadašnjim sazivima", istaknuo je. U nastavku objave Krstulović Opara ustvrdio je da u tadašnjem političkom prostoru nije bilo govora mržnje te da su zastupnici njegovali pristojnost i snošljivost. "Snošljivost se zasnivala na Voltairovom postulatu koji nas uči da se treba boriti i učiniti sve za pravo suparnika da slobodno iznese svoje mišljenje, makar se ne slagali ni s jednom njegovom riječju", naveo je. Istaknuo je i da su se poštovali autoritet institucija, predsjednik države te tadašnji predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan.

"U dvije godine donijeli smo Ustav i proglasili samostalnost"

Krstulović Opara podsjetio je i na ključne političke odluke donesene u tom razdoblju.

"U te dvije godine rada donijeli smo Ustav, promijenili ime države, raskinuli s Jugoslavijom, proglasili samostalnost, dobili rat i međunarodno priznanje", poručio je. Kazao je da u njemu sve to izaziva velik ponos, ali i nadu da će se ponovno probuditi domoljubni duh, pristojnost, uvažavanje i viteštvo koje je, kako tvrdi, obilježilo to vrijeme.

Na kraju objave naglasio je kako iskustva iz razdoblja stvaranja hrvatske države moraju biti ispravno iskorištena u izgradnji i očuvanju pravednog društva i slobode. "Na današnji dan 1990. godine u našoj Hrvatskoj pobijedila je demokracija koju smo potom krvavo platili žrtvom gotovo 15.000 ljudi. Nikome nećemo dopustiti da to jeftino potroši i uništi. Dok nam živo srce bije", zaključio je Krstulović Opara.