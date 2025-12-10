Krstulović Opara otvoreno: "Jesu li moji sukobi s mafijom i njihove prijetnje pogodovale mojoj bolesti – nikada ne ću znati"

Saborski zastupnik HDZ-a i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara prisjetio se na društvenim mrežama događaja iz 2018. godine, kada je kao novi gradonačelnik započeo proces uklanjanja ilegalnih objekata na Žnjanu – prvi korak prema njegovu konačnom uređenju. Ta velika operacija označila je početak višegodišnjeg puta koji je završio tek u svibnju 2025., kada je potpuno obnovljeni Žnjan svečano otvoren na samom kraju mandata bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

“Bio sam u punoj forci, ali i iscrpljen do krajnjih granica”

Opara je objavio isječak iz članka iz 2018. godine, uz osobno prisjećanje na taj intenzivan period rada:

“Na današnji dan pred 8 godina. Tada san bio u punoj forci jer smo pomeli nered na Žnjanu i započeli proces natječaja za projekt. Sjećam se ovog snimanja, a vidi se i po slikama – iscrpljenost. To sam pripisivao intenzivnom radu, stresu i činjenici da sam naslijedio financijski blokirani grad bez proračuna.”

Opara ističe kako je već tada trpio posljedice preopterećenosti, iako ih u tom trenutku nije prepoznavao.

“Mjesec i po dana kasnije završio sam u bolnici”

Bivši gradonačelnik otvoreno je progovorio o zdravstvenom slomu koji ga je pogodio ubrzo nakon početka zahvata na Žnjanu:

“Sve je to bilo istina, ali za mjesec ipo dana sam završio u bolnici s prilično ozbiljnom dijagnozom. Kada manageri govore o burnoutu – znam što to znači. I gore.”

Osvrnuo se i na moguće poveznice između zdravstvenog stanja i sukoba s grupama koje su, prema njegovim riječima, godinama kontrolirale dio Žnjanskog platoa.

“Jesu li moji sukobi s mafijom i njihove prijetnje, jer smo ih pomeli odatle, pogodovale mojoj bolesti – nikada ne ću znati.”

Zahvalnost Puljku: “Ima bit da je vridilo”

Unatoč političkim razlikama, Opara je izrazio zahvalnost bivšem gradonačelniku Ivici Puljku, čija je administracija dovršila veliki projekt.

“Bitno je jedino da sam se izvukao uz Božju pomoć, a i da je Žnjan dovršen unatoč svim pegulama, dišpetima, podvalama i teškoćama.”

Podijelio je i dojmove prijatelja koji je u Split stigao samo kako bi vidio uređeni Žnjan u večernjim satima.

“Kazao mi je da je došao u Split prije zalaza sunca kako bi vidio Žnjan u sumrak. Požurio mi je podijeliti svoje oduševljenje viđenim i pohvalio odrađeni posao. Hvala Ivice. Ima bit da je vridilo.”

Završetak jednog dugog procesa

Uređenje Žnjana bilo je jedan od najkompleksnijih splitskih urbanističkih projekata posljednjih desetljeća. Počeo ga je Opara uklanjanjem ilegalnih objekata 2017./2018., a administracija Ivice Puljka dovršila ga je sedam godina kasnije, otvorivši potpuno obnovljeni i uređen plato u svibnju 2025.

Oparina objava još jednom je otvorila podsjećanje na razdoblje intenzivnih promjena u Splitu, ali i na osobnu cijenu koju je, kako kaže, platio zbog težine preuzetog posla.