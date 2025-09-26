Krstulović Opara: "Netočno je tvrditi da je Sabor odbio priznati Palestinu"

Nakon burne saborske rasprave o pitanju priznanja Palestine, HDZ je poručio kako nije istina da je Hrvatski sabor odbio priznati palestinsku državu. Iz Možemo! pak naglašavaju da traže da se to učini u roku od 15 dana, poručivši kako je „moralna i politička dužnost Hrvatske učiniti sve da se zaustavi genocid u Gazi“.

Krstulović Opara: Samo priznanje nije dovoljno

Andro Krstulović Opara (HDZ) istaknuo je na konferenciji za novinare da je Sabor usvojio zaključak vladajuće većine kojim se Vladu poziva da razmotri priznanje Palestine u sklopu dvodržavnog rješenja i mirovnih pregovora.

„Netočno je tvrditi da je Sabor odbio priznati Palestinu. Usvojili smo zaključak kojim Vladu zadužujemo da, prateći međunarodni kontekst i u dogovoru s partnerima, sama procijeni trenutak i način eventualnog priznanja“, rekao je Opara.

Dodao je kako se vladajuća većina nije htjela povesti, kako je rekao, za „unutarnjopolitičkim pritiscima i teškim optužbama“ koje dolaze iz redova Možemo!. „Nitko normalan ne može podržavati prekomjernu uporabu sile izraelske vojske, zbog čega stradavaju deseci tisuća civila, niti blokadu humanitarne pomoći“, poručio je predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

Naglasio je da je problem dublji i da jednostrano priznanje Palestine, bez priznanja Izraela od strane arapskih zemalja, ne može donijeti trajno rješenje.

„Priznalo ih 150 država, ali mir nije došao“

Opara je podsjetio kako je Palestinu priznalo već oko 150 država, no to, kaže, nije donijelo ni prestanak stradanja civila, ni oslobađanje talaca, ni napredak u mirovnom procesu. „Ono što smo čuli od Možemo! više je politička poruka za domaću javnost nego što se temelji na međunarodnom pravu ili praksi. Jednostranim potezima ne rješava se sukob, već se radi o čistom populizmu“, dodao je.

Na pitanje kako komentira postupak zastupnika bošnjačke manjine i člana vladajuće većine Armina Hodžića, koji je podržao oporbeni prijedlog, dok je prema zaključku vladajućih bio suzdržan, Opara je rekao da ga razumije.

„Hodžić je glasao u skladu sa svojim biračkim tijelom. Njegova odluka nije u suprotnosti s našim prijedlogom jer oba zaključka idu u istom smjeru – prema priznanju Palestine kroz dvodržavno rješenje. Poštujem njegov stav i ne vidim nikakav problem u njegovom izboru“, zaključio je.