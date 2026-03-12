Krstičević napustio Hajduk, ima novi posao

Iskusni hrvatski trener Mišo Krstičević ponovno je preuzeo klupu Jadrana Luka Ploče. Klub iz trećeg ranga hrvatskog nogometa potvrdio je njegov povratak objavom na društvenim mrežama.

Krstičević će na toj poziciji naslijediti Darka Cvijanovića, koji je smijenjen nakon poraza Jadrana od Uskoka rezultatom 3:1 u prošlom kolu.

Momčad iz Ploča trenutačno se nalazi na sedmom mjestu ljestvice s 30 osvojenih bodova, no i dalje je u igri za plasman u viši rang natjecanja, koji će izboriti četiri najbolje ekipe. Vodeća Kustošija ima 40 bodova, dok četvrtoplasirani Uskok ima tek bod više od Jadrana.

Krstičević će na klupi debitirati već u subotu kada Jadran na svom stadionu dočekuje upravo Kustošiju.

Klub objavio priopćenje

Iz kluba su u objavi poručili da je novi trener odmah započeo s radom nakon što je riješena administracija s Hajdukom.

"Nakon što je riješena papirologija s Hajdukom, danas je na Jadranovu poveo prvi trening i započeo rad s momčadi. Ekipu čeka puno prolivenog znoja i krvavog rada kako bi se izborili za dobre rezultate. Ambicije i ciljevi kluba ostaju isti - pokušati se domoći prve četiri pozicije i 'vlaka' koji vodi u viši rang.

Smatramo da se ovakva prilika rijetko pruža te je potrebno učiniti maksimalne napore kako bi se ona ostvarila. Pred nama je završnica prvenstva u kojoj želimo podići razinu energije i biti pravi u svakoj utakmici. Već u subotu na Jadranovu nas očekuje zahtjevan dvoboj protiv prvoplasirane momčadi Kustošije.

Uz glavnog trenera Mišu Krstičevića u stručnom stožeru su pomoćni trener Goran Proleta te trener vratara Marijo Batinović - Bata. Momčad okreće fokus prema suboti i novom prvenstvenom izazovu. Sretno, Mišo!", stoji u objavi.

Napustio Hajdukovu akademiju

Krstičević je u srpnju 2025. preuzeo funkciju voditelja Hajdukove akademije. Krajem siječnja pojavile su se informacije da će napustiti tu poziciju, a kao njegov nasljednik spominjao se Čeh Jiri Plišek, iako klub to nikada nije službeno potvrdio.

Zanimljivo je da se Krstičević, unatoč novom angažmanu u Jadranu, još uvijek na službenim stranicama Hajduka vodi kao voditelj akademije.

Prije dolaska u Hajduk upravo je Jadran iz Ploča bio njegov posljednji trenerski angažman.