KROVINOVIĆ NAKON POBJEDE: Šanse još postoje, iako to zvuči suludo

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 18:45 igrali protiv Rijeke Jadranski derbi na Poljudu u okviru 35. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik susreta izišao je Hajduk slaveći rezultatom 2:1 zahvaljujući Livaji koji je uspješno realizirao jedanaesterac u 12. minuti susreta i time postao najbolji strijelac Hajduka u povijesti HNL-a te Trajkovskom u 78. minuti. Za Rijeku je zabio Čop u 72. minuti.

Utakmicu je prokomentirao igrač Hajduka, Filip Krovinović: „Uspjeli smo doći do pobjede, šanse još postoje, tu su zvuči suludo, ali tu su. Trener nam je rekao da predstavljamo veliki klub i da to trebamo opravdati, ići po pobjedu. Mislim da je ova publika tu, koja je cijele sezone na stadionu, i da su svi to zaslužili da pobijedimo zadnju utakmicu na Poljudu ove sezone. nije bilo lako, čestitam svojim igračima. Živimo i dalje.“

Da ste igrali ovako cijelu sezonu, bili biste prvaci?

- To je njihovo mišljenje, ja njima zahvaljujem na tome što nas prate cijelu sezonu i do kraja, na bilo koje gostovanje. Znam da su tužni i ljuti, i mi smo. Zeznuli smo, sve znamo i sve je bilo u našim nogama i rukama. Na kraju smo to ispustili, ali siguran sam da ćemo se i dalje boriti i dati sve od sebe.

Je li pad pritiska otkad ste maltene ispali iz utrke bio ključan za pobjedu?

- Ne bih to rekao, to su ljudi govorili i nakon Dinama. da smo dobili u Gorici, danas bi bili u boljoj situaciji. Ljudi misle da je lako kad izgubiš, ali tada je teško, pogotovo kada igraš za Hajduk. To je veliki klub i time je još teže, došlo je puno ljudi koji očekuju pobjedu. Dali smo sve od sebe i tu smo.

Kako Vam je legao novi sustav?

- Danas smo pokušali nešto novo , zaslužena pobjeda. Danas je u nogometu sve dinamika.

Znate li što je s Livajom?

- Znam. Livaja je imao problem s ramenom, ali dobro je.

Slijedi Šibenik?

- Da, idemo po tri boda. Idemo po pobjedu, neće biti lako, ne podcjenjujemo nikoga.

Rijeci ste oduzeli priliku da ovdje uzme naslov?

- Nogomet je tako čudna stvar, kao da su nas pritisnuli kada su nam zabili gol. Vratili smo se, ne bih rekao da su bili pod presingom. Sad ćemo raditi kao da je prvi tjedan.