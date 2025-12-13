Krovinović nakon pobjede: "Mi smo Hajduk, predstavljamo veliki klub i moramo ići po tri boda"

Hajduk je pobijedio Lokomotivu na Maksimiru u sklopu 17. kola SuperSport HNL-a. Za Bijele je dva pogotka zabio Rebić, u 27. i 73. minuti i Šego u 54. minuti, a za Lokomotivu Stojaković u 12. minuti.
Osvrt na utakmicu dao je kapetan Bijelih Filip Krovinović: "Gostovanje je bilo super, mislim da smo zaslužili pobjedu bez ikakvog problema, na kraju smo to i pokazali. Gol nas nije poljuljao, vratili smo se i radili dobro prvo poluvrijeme. Vjerovali smo u ono što radimo i da, ako tako nastavimo, pobijedit ćemo, a tako je i bilo."
Lokomotiva – Hajduk 1-3: Rebić i Šego za rutinsku pobjedu Hajduka i čelo prvenstvene ljestvice
Vremenski uvjeti s televizije izgledali su teško. Kako je bilo na terenu?
- Na terenu se sve stvarno vidjelo, mislim da je s tribine bilo malo teže, ali na terenu smo svi uživali i to se stvarno osjetilo.
Hajduk opet ima najboljeg strijelca lige, Šegu, a tu je i Rebić nadodao dva pogotka.
- Čestitam i njima i ostalima, radimo dobro i rekao bih da sam na dobrom putu.
Godinu zaključujete utakmicom na Poljudu pred domaćim navijačima?
- Da, dolazi nam Vukovar, nećemo ih podcijeniti, i njih se nešto pita. Pokazali su se već nekoliko puta, međutim, igramo zadnje kolo na Poljudu i očekujemo da će biti možda i pun. Mi smo Hajduk, predstavljamo veliki klub i moramo ići po tri boda.