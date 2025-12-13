Krovinović nakon pobjede: "Mi smo Hajduk, predstavljamo veliki klub i moramo ići po tri boda"

Hajduk je pobijedio Lokomotivu na Maksimiru u sklopu 17. kola SuperSport HNL-a. Za Bijele je dva pogotka zabio Rebić, u 27. i 73. minuti i Šego u 54. minuti, a za Lokomotivu Stojaković u 12. minuti.

Osvrt na utakmicu dao je kapetan Bijelih Filip Krovinović: "Gostovanje je bilo super, mislim da smo zaslužili pobjedu bez ikakvog problema, na kraju smo to i pokazali. Gol nas nije poljuljao, vratili smo se i radili dobro prvo poluvrijeme. Vjerovali smo u ono što radimo i da, ako tako nastavimo, pobijedit ćemo, a tako je i bilo."

Vremenski uvjeti s televizije izgledali su teško. Kako je bilo na terenu?

- Na terenu se sve stvarno vidjelo, mislim da je s tribine bilo malo teže, ali na terenu smo svi uživali i to se stvarno osjetilo.

Hajduk opet ima najboljeg strijelca lige, Šegu, a tu je i Rebić nadodao dva pogotka.

- Čestitam i njima i ostalima, radimo dobro i rekao bih da sam na dobrom putu.

Godinu zaključujete utakmicom na Poljudu pred domaćim navijačima?

- Da, dolazi nam Vukovar, nećemo ih podcijeniti, i njih se nešto pita. Pokazali su se već nekoliko puta, međutim, igramo zadnje kolo na Poljudu i očekujemo da će biti možda i pun. Mi smo Hajduk, predstavljamo veliki klub i moramo ići po tri boda.