Kriza u Dinamu, slavlje u Hercegovini: Mamić zapjevao "Hajduk živi vječno"

Na 7. Sajmu ćuptera, manifestaciji koja je iz godine u godinu prerasla u jedan od najprepoznatljivijih događaja u Hercegovini, Zdravko Mamić oduševio je posjetitelje svojom izvedbom kultne navijačke pjesme "Hajduk živi vječno".
Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić uživa s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini, a ovaj video dodatno je podigao prašinu.
Više od tisuću posjetitelja uživalo je u mirisima, okusima i emocijama koje samo hercegovački ćupter može pobuditi, a nastup Mamića dodatno je podigao atmosferu.
Ekipa je zajedno s Mamićem pjevala, stvarajući nezaboravnu kombinaciju tradicije, lokalnih delicija i navijačkog duha.
Video pogledajte OVDJE.
Moja reakcija na članak je...
1
1
0
0
0
0
0