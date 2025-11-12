Kriza u Dinamu, slavlje u Hercegovini: Mamić zapjevao "Hajduk živi vječno"

Na 7. Sajmu ćuptera, manifestaciji koja je iz godine u godinu prerasla u jedan od najprepoznatljivijih događaja u Hercegovini, Zdravko Mamić oduševio je posjetitelje svojom izvedbom kultne navijačke pjesme "Hajduk živi vječno".

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić uživa s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini, a ovaj video dodatno je podigao prašinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Više od tisuću posjetitelja uživalo je u mirisima, okusima i emocijama koje samo hercegovački ćupter može pobuditi, a nastup Mamića dodatno je podigao atmosferu.

Ekipa je zajedno s Mamićem pjevala, stvarajući nezaboravnu kombinaciju tradicije, lokalnih delicija i navijačkog duha.

Video pogledajte OVDJE.