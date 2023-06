KRITIKE SU DIO NAŠEG FOLKLORA Izbornik Dalić: '"Smetam ako kažem hvala braniteljima, ako kažem da sam vjernik i zato što mislim svojom glavom"

Nakon što se u ponedjeljak hrvatska reprezentacija vratila u Zagreb nakon osvojene srebrne medalje u Ligi nacija, Zlatko Dalić gostovao je ekskluzivno u Dnevniku Nove TV.

Izbornik je govorio o trenutačno najzanimljivijoj temi vezanoj za Vatrene, mogućem oproštaju Luke Modrića, ali i o senatorima Perišiću i Vidi, kao i mladim snagama koje dolaze.

Dalić se na kraju intervjua sa Stipom Sladoljevim osvrnuo i na neke kritike koje mu smetaju.

''Kritika će uvijek biti kod nas. One su dio našega folklora. One su ovdje zbog nekog interesa tih drugih ljudi, ali ja sam pet i pol godina izbornik, nikad se nisam posvađao. Nikad nisam rekao ružnu riječ nikome. Ako sam negdje pogriješio, ispričao sam se. Ako smo izgubili, preuzeo sam odgovornost. Ja sam uvijek to napravio'', rekao je Dalić.

''Nakon Europskog prvenstva rekao sam da sam pogriješio, da ću se ispraviti i popraviti. Tako sam i učinio. Smetam ako kažem da sam vjernik. Smetam ako kažem 'hvala braniteljima'. Smetam zato što mislim svojom glavom i zato što sam biram reprezentaciju i igrače koji igraju zajedno sa svojim stožerom. Ne biraju ih novinari, ne biraju ih menadžeri, biram ih ja sam.

Smetam ako nisam otišao iz Hrvatske jer sam ostao tu da mladim ljudima pošaljem poruku da ostanu u Hrvatskoj, da radimo bolju Hrvatsku. Zato me kritiziraju. Ja se na njih ne obazirem. Iza mene su naši igrači i tri medalje'', zaključio je izbornik.