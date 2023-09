Kritike na rad od kuće: Zaposlenici su se ulijenili i postali manje produktivni

Kada je pandemija koronavirusa zarobila svijet, promijenila je i način rada. Zaposlenici su urede zamijenili svojim dnevnim i spavaćim sobama i mnogima se to svidjelo te, kada su jednom osjetili prednosti udaljenog rada, više se nisu htjeli vratiti u urede. Otad su provedena različita istraživanja i učinkovitosti i produktivnosti zaposlenika koji rade od kuće, a rezultati su različiti.

Dok mnogi zaposlenici i dalje žele raditi iz kuće, brojne su kompanije promijenile ploču te su svoje zaposlenike pozvale u urede, za stalno ili hibridno radno vrijeme. S vremenom su poslodavci postali sve kritičniji prema radu od kuće, a jedan od šefova velikih kompanija koji je među prvima pokazao palac dolje takvom tipu rada bio je CEO Goldman Sachsa David Solomon, koji je još početkom 2021. rekao: Ovo nije idealno za nas i to nije novo normalno, te je dodao kako to "odstupanje" trebaju što prije popraviti, piše Zimo.

Ovaj tjedan još je jedan CEO američke kompanije kritizirao rad od kuće i način na koji je takav način rada utjecao na radnu kulturu, poslovanje i učinkovitost. Barry Biffle, izvršni direktor Frontier Airlinesa, komentirao je kako su ljudi zbog pandemije postali lijeni i manje produktivni te je naglasio kako to nije samo problem njegove kompanije. To nije samo do Frontiera, to se odnosi na cijelo društvo, rekao je gostujući na jednoj konferenciji prošlog tjedna i poslao poruku kompanijama: Moramo ljude vratiti nazad u urede.

Njegovi komentari dolaze nakon poslovnih rezultata kompanije koji pokazuju pad prihoda po putniku od devet posto, za što je Biffle okrivio upravo smanjenu produktivnost koja je utjecala na veće troškove poslovanja. U ovome nismo sami, u svakoj kompaniji govori se o izazovima u produktivnosti. Dosta! Moramo se fokusirati na to.

Svojim istupom Biffle se pridružio mnogima koji su pokazali palac dolje udaljenom radu, uključujući i Elona Muska, koji je od početka takav oblik rada nazvao "moralno lošim". Nedavno je čak i CEO Zooma, kompanije koja je postala sinonim za udaljeni rad, pozvao svoje zaposlenike da se vrate u urede, što je za mnoge bio simboličan trenutak koji je označio kraj razdoblja rada od kuće te povratak na staro kada je većina zaposlenika radila iz ureda.