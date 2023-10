Kriminalna skupina iz Splita radila 'na veliko': Jedrilicom iz Sierra Leone prošvercali tonu kokaina vrijednog 35 milijuna eura!

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i u suradnji s Generalnim državnim odvjetništvom Frankfurt na Majni iz Savezne Republike Njemačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 19 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 12. prosinca 2019. do 3. veljače 2023. na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, povezao u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., VII., VIII., XVI. i XIX. okr. te druge hrvatske državljane među kojima je i suprug od VIII. okr., radi kontinuirane nabave velikih količina kokaina iz Kolumbije, Sijera Leonea i Španjolske i krijumčarenja te droge brodovima i njene daljnje prodaje na području Europske unije. Također je I. okr., na području Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore i Hrvatske radi kontinuirane nabave i prodaje marihuane i hašiša, povezao u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., IX., X., XII., XIII., XIV., XV. i XVIII. okr., sve radi stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi.

Nakon što je, zajedno i po prethodnom dogovoru sa VI. okr. i više osoba iz Srbije i Južne Amerike, dogovorio Južnoj Americi nabavu, prijevoz i primopredaju kokaina, I. okr. je s kupcima iz država članica EU dogovarao prodaju te droge sukladno njihovim narudžbama. Potom je s II., III. i IV. okr. osigurao potreban novac za kupnju kokaina, dok je s osobama iz Srbije dogovorio da će obaviti prijevoz droge za 8% njene vrijednosti.

Ispred Sijera Leonea preuzeli 905 kilograma kokaina

U tu svrhu I. okr. je dao nalog II. i V. okr. da pronađu posadu jedrilice koja će po njegovim uputama i uputama VI. okr. u Južnoj Americi preuzeti drogu. Sukladno uputi, V. okr. je pronašao skipera, koji je angažirao još dva člana posade, a potom je I. okr. posredstvom VII. okr. predavao VIII. okr. novac za troškove puta i posade jedrilice te je izdavao skiperu naloge o kretanju, upute do točno određene lokacije ispred obale Sijera Leonea gdje je preuzeto 905 kilograma kokaina vrijednog najmanje 34.300.000,00 eura, te upute do lokacije predaje navedene droge nepoznatim osobama iz Španjolske, radi daljnjeg prijevoza u zemlje EU i prodaje.

Nakon što je droga prokrijumčarena iz Južne Amerike u Nizozemsku, I. okr. je, po prethodno stvorenom planu s II., III. i IV. okr., od nepoznatih osoba u Nizozemskoj nabavljao kokain u količinama do 10 kilograma po cijeni od 23.000,00 do 24.000,00 eura po kilogramu, dok je kupcima u Njemačkoj prodavao po cijeni od 30.000,00 do 33.000,00 eura, a u Hrvatskoj po cijeni od 38.000,00 do 45.000,00 eura. Tako je I. okr. naložio XVI. okr. da u Njemačkoj iznajmi stanove za skladištenje droge, kao i da vodi evidenciju o količinama primljene i prodane droge i ostvarene zarade te da mu te podatke dostavlja kriptiranom komunikacijom, kao i da pronađe vozače radi preuzimanja, prijevoza i skladištenja kokaina te njegovog prijevoza do Hrvatske. Nakon što je XVI. okr. angažirao vozače, među kojima je bio i XI. okr., te prethodnicu, I. okr. im je nalagao da u Nizozemskoj preuzimaju količine od 10 kilograma kokaina, a potom ih je navodio kojim rutama da dovoze drogu XVI. okr. u Njemačku radi skladištenja i prodaje te II., III. i IV. okr. u Hrvatskoj radi prodaje kupcima za koje je droga nabavljena. Također je I. okr. izdavao naloge da XI. okr. od XVI. okr. preuzima novac zarađen od prodaje droge i predaje ga, po uputama XVI. okr., II. okr. koji je taj novac predavao njemu.

Na opisani način su okrivljenici iz Nizozemske prokrijumčarili najmanje 7,9 kilograma kokaina vrijednog najmanje 300.363,40 eura.

Organizirao nabavu, skladištenje i transport droge

Radi kontinuirane nabave većih količina hašiša i marihuane i njihovog krijumčarenja i prodaje u zemljama EU, I. okr. je izdavao naloge II. okr. i drugim osobama radi prihvata i skladištenja droge u Španjolskoj, a s III., IV., V., XII. i XV. okr. i drugim osobama je organizirao transport te droge do kupaca i njegovu cijenu, ovisno o narudžbama. Također je određivao gdje i kada će se obavljati utovar i isporuka droge i rute kretanja teretnih vozila radi izbjegavanja policijskih ophodnja i pronalaska droge. Sukladno njegovim nalozima, II., XIV., XVII. okr. i druge osobe su skladištili marihuanu i hašiš u iznajmljenim stanovima i industrijskim halama na području španjolskih gradova Barcelone, Almerije, Alicantea, Antequere, Bilbaa, Madrida, Valencije i Granade.

U svrhu prijevoza droge, I. okr. je uputio V., X. i XIII. okr. da u Španjolskoj kupe trgovačko društvo i kao imovinu društva upišu teretna i priključna vozila s posebno izrađenim spremnicima za krijumčarenje većih količina droge, pa su ta vozila, koja je uputio XII. okr. i još dvije osobe, nakon utovara naručene droge, vozači prevozili kupcima u Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj, uz neistinito izdane naloge za prijevoz tereta i teretne listove. Također je I. okr. kupovao i veće količine marihuane i u Crnoj Gori, nakon čega je izdavao naloge II., III., i IV. okr. da zajedno s IX. okr. preuzimaju tu drogu, skladište je i prodaju kupcima.

Velika količina droge, oružje i luksuzni predmeti

Okrivljenici su na opisani način radi daljnje prodaje nabavili najmanje 964,58 kilograma marihuane i 100,17 kilograma hašiša. Od toga su prodali najmanje 377,00 kilograma marihuane vrijednosti od najmanje 1.319.500,00 eura i 77 kilograma hašiša vrijednosti od najmanje 308.000,00 eura.

Prilikom pretraga od okrivljenika je oduzet pronađeni veći iznos novca, različito vatreno oružje, osam vozila od kojih je većina visoke klase, satovi, razna dokumentacija, mobiteli, različite vrste droga te vage za precizno mjerenje i uređaj za brojanje novca.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika osim jednog.