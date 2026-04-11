Kriljanski brodari stipendirat će studente Pomorskog fakulteta

Hrvatska udruga privatnih brodara (HUPB) i Pomorski fakultet u Splitu potpisali su ugovor o stipendiranju studenata, čime je napravljen važan iskorak u daljnjem razvoju kadrova u pomorstvu i olakšavanja studija studentima slabijeg imovinskog statusa. Ukupna vrijednost stipendijskog programa iznosi 100 tisuća eura u razdoblju od pet godina. Ugovor je potpisan ovoga tjedna u sklopu splitske premijere filma "Perast - ranjeni brod" na Pomorskom fakultetu.

Ugovor su potpisali Ivan Mladin, predsjednik Hrvatske udruge privatnih brodara i prof. dr. sc. Ivan Peronja, dekan Pomorskog fakulteta u Splitu, zajedno sa studentima Stellom Musa, studenticom druge godine prijediplomskog studija Pomorska nautika, Antom Tešijom, studentom druge godine diplomskog studija Brodostrojarstvo, i Josipom Tafrom, studentom prve godine prijediplomskog studija Pomorske tehnike jahta i marina. Riječ je o prvom ovakvom obliku stipendiranja u organizaciji kriljanske udruge, čime dodatno potvrđuju svoju stratešku usmjerenost prema obrazovanju i razvoju budućih stručnjaka u pomorskom sektoru.

Hrvatska udruga privatnih brodara, kao najveća i najstarija udruga turističkih brodara na Jadranu, kontinuirano djeluje ne samo u gospodarskom, već i u društveno odgovornom segmentu. Kroz niz godina, Udruga i njezini članovi aktivno sudjeluju u projektima koji doprinose lokalnoj zajednici i širem društvu.

Među brojnim inicijativama posebno se ističu akcije čišćenja podmorja i očuvanja okoliša, donacije za očuvanje kulturne baštine poput narodnih nošnji, kao i organiziranje izleta i edukativnih plovidbi za djecu iz domova i djecu s posebnim potrebama. Osim toga, brodari su sudjelovali i u projektima unapređenja lokalne infrastrukture, uključujući izgradnju i opremanje igrališta u lokalnim vrtićima i školama.

- "Ovo je za našu Udrugu iznimno važan trenutak jer prvi put na ovaj način izravno ulažemo u mlade ljude koji će sutra biti nositelji razvoja pomorstva i nautičkog turizma. Kao članovi Gospodarskog savjeta Pomorskog fakulteta, kontinuirano smo uključeni u razvoj obrazovnih programa i svjesni smo koliko je važno povezati struku i obrazovanje. Ovim stipendijama želimo studentima olakšati obrazovanje, ali i poslati jasnu poruku da iza njih stoji struka" - istaknuo je predsjednik HUPB-a Ivan Mladin.

- "Tradicionalno ostvarujemo vrlo dobru suradnju s Hrvatskom udrugom privatnih brodara, a ove smo godine, na njihovu inicijativu u sklopu društveno odgovornog poslovanja, napravili i dodatni iskorak. Brodari su prepoznali važnost ulaganja u obrazovanje te su odlučili stipendirati troje izvrsnih studenata koji su ujedno i roditelji. Time se dodatno potiče i studiranje mladih roditelja, što je posebno važno i za unapređenje demografske slike Hrvatske" - kazao je dekan Pomorskog fakulteta u Splitu Ivan Peronja, piše dugirat.com.