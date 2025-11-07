Krenule prve donacije za humanitarni PROJEKT 120 - “Bradata vožnja Extreme”

Humanitarni projekt “PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme”, koji pokreće poznati motoavanturist i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela, službeno je započeo prvim velikim korakom – donacijom od 1.000 eura.

Prvu uplatu donirao je Aljoša Špec, koji je tako postao prvi potpisnik na Bumblebeeju, motociklu BMW K 1600 B, s kojim Rakela planira u 365 dana prijeći 120.000 kilometara diljem Europe i prikupiti 120.000 eura donacija u čast 120 godina Rotaryja u svijetu.

Projekt “Bradata vožnja Extreme” provodi se u sklopu humanitarne inicijative Bradata aukcija, a njegov glavni cilj je prikupljanje sredstava za Županijsku ligu protiv raka, konkretno za nabavu suvremenog medicinskog magneta koji će pomoći u ranom otkrivanju i liječenju bolesti.

Osim donacije, Aljoša Špec sudjelovao je i u nabavi kamera i navigacijskog sustava za Bumblebee, čime je dodatno podržao tehničku pripremu projekta koji će se pratiti putem internetske stranice u realnom vremenu.

– Ova prva donacija znak je da smo krenuli pravim putem. Hvala Aljoši i svima koji vjeruju u snagu zajedništva i dobrote. Svaka donacija, bez obzira na iznos, čini razliku i pomaže u spašavanju života, – poručio je Rakela.

U sklopu projekta planirana su brojna javna predstavljanja, humanitarna događanja i edukativna predavanja, a građani će imati priliku uživo vidjeti i BMW K 1600 B “Bumblebee”, simbol ove humanitarne avanture.

Svi koji žele podržati projekt i pomoći u prikupljanju sredstava za Županijsku ligu protiv raka, mogu se priključiti donacijama putem službene stranice.

“Bradata vožnja Extreme” spaja strast prema motorima, avanturistički duh i humanitarnu misiju – dokaz da kotači mogu pokrenuti mnogo više od samog putovanja.