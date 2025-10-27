Krenula sezona gripe: Evo tko se sve ima pravo besplatno cijepiti

Sezona gripe polako se približava, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potvrdio je da je cijepljenje protiv gripe za ovu sezonu počelo 13. listopada.

Cijepljenje se provodi u ordinacijama obiteljske medicine, pedijatrijskim ambulantama i županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine pravo na besplatno cijepljenje imaju građani koji pripadaju rizičnim skupinama - oni koji su izloženi većem riziku od težih oblika bolesti i komplikacija gripe.

HZJZ je ove godine nabavio 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva protiv sezonske gripe. Sastav cjepiva sukladan je preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za sezonu 2025./2026. i temelji se na rezultatima praćenja genskih i antigenskih svojstava virusa gripe u prethodnoj sezoni. Ovogodišnje cjepivo sadrži sljedeće sojeve virusa gripe: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj i B/Austria/1359417/2021-sličan soj.

Ovo trovalentno cjepivo namijenjeno je zaštiti od triju dominantnih sojeva gripe koji se očekuju tijekom zime.

Besplatno cijepljenje protiv gripe imaju sljedeće skupine građana:

osobe starije od 65 godina – starija populacija ima najveći rizik od komplikacija, hospitalizacije i smrtnog ishoda.

štićenici domova za starije i nemoćne te pacijenti u ustanovama za kronične bolesnike, bez obzira na dob, kao i zaposlenici tih ustanova.

osobe s kroničnim bolestima, uključujući: bolesti srca i krvnih žila, kronične bolesti dišnog sustava (poput astme, kronične opstruktivne bolesti pluća, cistične fibroze), metaboličke bolesti (uključujući šećernu bolest), bolesti bubrega, jetre i krvnih stanica te osobe s oslabjelim imunološkim sustavom (uključujući i one s HIV infekcijom).

djeca i adolescenti (od 6 mjeseci do 18 godina) koji su na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu – jer su u većem riziku od razvoja Reyeva sindroma ako obole od gripe.

trudnice, budući da gripa u trudnoći može izazvati teže simptome i komplikacije.

zdravstveni djelatnici i osoblje koje skrbi za rizične pacijente, radi zaštite sebe i svojih korisnika.

bliski kontakti osoba koje se ne mogu cijepiti (zbog medicinskih kontraindikacija), poput članova obitelji ili njegovatelja – i oni imaju pravo na besplatno cjepivo kako bi zaštitili ranjive osobe u svom okruženju.

Građani se mogu cijepiti kod izabranog obiteljskog liječnika ili u županijskom zavodu za javno zdravstvo. HZJZ preporučuje da se termin telefonski dogovori unaprijed, kako bi se izbjegle gužve i smanjio rizik širenja respiratornih infekcija, uključujući i COVID-19.

Osobe koje nemaju pravo na besplatno cijepljenje, ali se žele zaštititi, mogu cjepivo kupiti u ljekarni na liječnički recept. Ljekarnici cjepivo mogu izdati samo uz recept, a treba ga čuvati u hladnjaku i pravilno transportirati do mjesta cijepljenja.