Krenula je sanacija ilegalnog odlagališta otpada kod Makarske: "Bivša vlast otpad bacala u kamenolom!"

Započela je sanacija ilegalnog odlagališta otpada na području bivšeg kamenoloma kod Basta, potvrdio je načelnik općine Baška Voda, Vjekoslav Radić i dodao da trošak sanacije snosi Općina.

- Naše komunalno poduzeće Gradina Baška Voda započelo je sanaciju nelegalnog odlagališta otpada na području bivšeg kamenoloma kod Basta. To je trošak Općine i naših ljudi, iako to odlagalište nismo mi stvorili.

Upravo zato želimo jasno pokazati odgovornost prema prostoru u kojem živimo i odlučnost da rješavamo probleme koje smo naslijedili.Sanacija se provodi stručno, temeljito i u skladu sa svim pravilima struke.

Nakon ove lokacije nastaviti ćemo i sa sanacijom drugih nelegalnih odlagališta na području cijele Općine, a u sprječavanju novih takvih situacija važnu ulogu imati će i sustav videonadzora koji uvodimo. Očuvanje okoliša za nas nije samo tema, nego obveza - kazao je na sjednici Općinskog vijeća načelnik Baške Vode.

– Bivša je vlast ilegalno deponirala na ovoj lokaciji. Ta situacija je jako dugo tamo. Zato smo odlučili sanirati deponij, no sada smo sve zaustavili i blokirali prolaz kako se više ne bi deponiralo. Radi se o tome da je bivši načelnik Josko Roščić potpisao nalog te ga dao Komunalnom poduzeću Gradina naloživši da se gore odlaže otpad - ispričao je prethodno Vjekoslav Radić za Makarsku Danas.