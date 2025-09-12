Krenula je izgradnja velikog projekta na Duilovu! U obilazak stiže i ministar: “Prestižni Institut dobiva novo ruho”

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita u četvrtak, 18. rujna, javnosti će predstaviti radove na izgradnji Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda na lokaciji Duilovo. Riječ je o najvećem infrastrukturnom iskoraku u ovoj ustanovi od strateške važnosti za Split i Dalmaciju vrijednom 18,5 milijuna eura, a koji se financira bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost te projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT).

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša jedno je od najstarijih znanstvenih središta u Hrvatskoj s poviješću koja seže u 1894. godinu, kada je, još u vrijeme Austro-Ugarske, osnovana tadašnja „Kemično gospodarstvena pokušajna postaja“. Primarna misija bila je unaprjeđenje dalmatinske poljoprivrede, posebice vinogradarstva i maslinarstva, kroz kemijske i mikroskopske analize, proučavanje bolesti kultura te savjetodavnu podršku proizvođačima. Tijekom više od stoljeća postojanja Institut je mijenjao imena i organizacijske oblike, no njegova uloga u razvoju mediteranske poljoprivrede ostala je neupitna. Od 1964. godine nosi današnji naziv, a u kontinuitetu djelovanja ističe se kao spona između tradicije i suvremenih znanstvenih dostignuća.

Na predstavljanju radova, uz župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana i gradonačelnika grada Splita Tomislava Šute, sudjelovat će i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u čijem se resoru nalazi Institut.

Ravnateljica Instituta, dr. sc. Katja Žanić, objasnila je da glavni infrastrukturni zahvat uključuje izgradnju moderne složene građevine opremljene najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom.

“Nakon završetka Centar će biti integriran u organizacijsku strukturu Instituta, promičući koncept otvorene znanosti i snažnu suradnju s domaćim i međunarodnim partnerima”, izjavila je ravnateljica Žanić te dodala kako su radovi formalno započeli u drugoj polovici srpnja, a dosad je izvedeno uklanjanje dijelova triju postojećih građevina te su započeli radovi iskopa temelja i betoniranja temeljnih traka.

U Centru će se, istaknula je Žanić, uspostaviti polivalentni analitički laboratorij s trima specijaliziranim jedinicama – za metabolomiku, funkcionalnu genomiku i elementarni sastav ekosustava, što predstavlja veliki iskorak za dalmatinsko maslinarstvo i vinogradarstvo.

“Prateći sadržaji uključuju knjižnicu, laboratorij za fenotipska istraživanja, multimedijalnu konferencijsku dvoranu, smještajne kapacitete za mlade istraživače te eksperimentalni vinski podrum s ampelometrijom, jedinicu za uzgoj biljaka u kontroliranim uvjetima i jedinicu za preradu voća, povrća i ljekovitog bilja”, rekla je ravnateljica, zahvalivši cijelom svom timu i resornom ministarstvu na predanom radu zahvaljujući kojem je ovaj kompleksni projekt realiziran.

Podsjetimo, ovaj splitski Institut danas je prepoznat kao referentna točka znanstvenog i stručnog rada na području maslinarstva, vinogradarstva i šire mediteranske poljoprivrede. Svojim laboratorijima, pokusnim poljima, kolekcijskim voćnjacima, uljarom i vinarijom Institut ne djeluje samo u teorijskom i istraživačkom smislu, nego nudi i praktičnu podršku proizvođačima. Posebna važnost pridaje se očuvanju i proučavanju autohtonih sorti vinove loze i maslina, kao i njihovih divljih srodnika, koje predstavljaju ne samo kulturno nasljeđe Dalmacije nego i vrijedan genetski resurs u vremenu klimatskih promjena.

“Kroz 131 godinu djelovanja Institut je pokazao kako znanost može čuvati tradiciju, ali i biti ključ inovacije. Od vremena kada su u njegovim laboratorijima analizirani prvi uzorci tla, vina i maslinovog ulja do suvremenih istraživanja genomike i metabolomike, ostaje vjeran svojoj misiji: povezati mediteransko naslijeđe s budućnošću održive i inovativne poljoprivrede”, dodala je ravnateljica, naglasivši kako je posebno ponosna na istraživačke uspjehe ustanove u području vinogradarstva i maslinarstva, u kojem je Institut proveo niz projekata koji su ostavili značajan trag.

Osim istraživačkih projekata, Institut nudi i konkretne usluge analize vina, mošta, grožđa, maslinovog ulja i maslina, što proizvođačima pomaže u praćenju kvalitete i prilagodbi europskim i nacionalnim standardima. Time se potvrđuje njegova uloga mosta između znanosti i prakse, jer poljoprivrednici dobivaju ne samo teorijsko znanje nego i konkretne alate za unapređenje proizvodnje.