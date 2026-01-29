Kreću radovi u jednoj splitskoj ulici, zatvara se dio ceste za sav promet

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U petak, 29.01.2026.g. započinju radovi prekopa te spajanje fekalnih i vodovodnih priključaka u ulici Svetog Mihovila na Kamenu od kućnog broja 19 do kućnog broja 44. Privremenom regulacijom prometa zatvorit će se dio ulice Svetog Mihovila za sav promet. Obilazni put za stanare će se odvijati preko ulice Kralja Zvonimira i Celestina Medovića.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Navedene radove ćemo privremeno obustaviti tijekom vikenda te će se omogućiti nesmetano prometovanje navedenom ulicom. Nastavak radova planiran je od ponedjeljka, 02. veljače 2026., a završetak se očekuje do 11.veljače.2026.g., ovisno o vremenskim uvjetima.

Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova", poručuju iz ViK-a.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.