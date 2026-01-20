Kreću radovi na novoj osnovnoj školi u Dugopolju: Na gradilište stigli strojevi, kamen temeljac početkom veljače

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić objavio je da su započele aktivnosti na gradilištu nove osnovne škole. Izvođač radova, Dom commerce d.o.o., danas je krenuo s dopremanjem i montažom građevinskih strojeva i opreme na lokaciji buduće škole.

Kako je naveo Bosančić, u idućem razdoblju slijede radovi pripreme terena i zaštite samog gradilišta, a svečanost polaganja kamena temeljca planirana je početkom veljače.

U istoj objavi istaknuo je i kako se na novoj zgradi vrtića trenutačno izvode radovi postavljanja fasade.