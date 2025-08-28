Kreću prijave za stipendije sinjskim srednjoškolcima

Zaključkom gradonačelnika Grada Sinja, Mira Bulja, Grad Sinj raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa u školskoj godini 2025./2026. Na taj način Grad Sinj nastavlja s provođenjem mjera potpore obrazovanju mladih, te poziva učenike srednjih škola s područja Grada Sinja da se prijave na natječaj za dodjelu stipendija.

Natječaj je otvoren od danas, 28. kolovoza 2025. godine, a prijave se zaprimaju do zaključno 29. rujna 2025. godine.

Stipendije su namijenjene učenicama i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje šest mjeseci prije objave natječaja, redovito pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj, a prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u proteklih šest mjeseci ne prelazi 240,00 eura.

Tako će Grad Sinj dodijeliti stipendije u iznosu od 50,00 eura mjesečno tijekom deset mjeseci, što će učenicama i učenicima omogućiti ukupnu financijsku potporu od 500,00 eura za cijelu školsku godinu.

Uvjeti za prijavu:

Pravo na stipendiju imaju učenici koji:

imaju hrvatsko državljanstvo

imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje šest mjeseci prije objave natječaja

redovito pohađaju srednju školu bez ponavljanja razreda

imaju prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva manji od dvjesto četrdeset eura u posljednjih šest mjeseci

ne koriste drugu stipendiju ili potporu za školovanje

Potrebna dokumentacija:

popunjena i vlastoručno potpisana prijava (za maloljetne učenike supotpisuje roditelj ili skrbnik)

potvrda o redovitom upisu u školsku godinu 2025./2026.

potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice

potvrda Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva za posljednjih šest mjeseci

izjava da kandidat ne koristi drugu stipendiju

Način prijave:

Prijave se podnose osobno putem pisarnice Grada Sinja, elektroničkom poštom na adresu info@sinj.hr, ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Obrazac za prijavu dostupan je na portirnici Gradske uprave (soba 37) ili na službenim internetskim stranicama Grada Sinja www.sinj.hr.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Objava rezultata:

Prijedlog rang liste kandidata bit će objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Sinja u roku od trideset dana od zatvaranja natječaja. Kandidati imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od objave liste. Nakon rješavanja prigovora, Gradonačelnik donosi konačnu rang listu stipendista, a s odabranim kandidatima sklapa se ugovor o stipendiranju.

Za dodatne informacije dostupna je adresa elektroničke pošte info@sinj.hr ili službene internetske stranice Grada Sinja. 4092_001-1 4089_001 OBRAZAC-PRIJAVE-NA-NATJECAJ-ZA-DODJELU-UCENICKE-STIPENDIJE-GRADA-SINJA-1