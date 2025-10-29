Kreće sanacija Stupice.

Hrvatske ceste odabrale su tvrtku Monterra d.o.o. iz Rijeke za sanaciju pokosa uz državnu cestu DC512, istočno od tunela Stupica.

Vrijednost radova je gotovo 2 milijuna eura, a početak se očekuje ubrzo nakon 6. studenog, kada istječe rok za žalbe.

Predviđeni zahvati obuhvaćaju čišćenje pokosa od nestabilnih blokova te postavljanje zaštitnih mreža protiv odrona, čime će se smanjiti rizik i učestalost odrona na ovom dijelu ceste.

Završetkom radova na Stupici osigurat će se sigurniji promet i “kupiti vrijeme” do konačnog rješenja problema – izgradnje tunela kroz Biokovo, koji je dugoročni cilj ovog projekta.