Kreće povrat poreza: Provjerite koliko vam stiže na račun

Oko 850 tisuća građana i ove godine može računati da će dobiti povrat poreza na dohodak za prošlu godinu, a cjelokupni iznos bi se mogao popeti iznad 400 milijuna eura. Među njima će biti više od 230 tisuća mladih do 30 godina koji uskoro na svojim računima mogu očekivati povrat preplaćenog poreza kojeg se država odrekla.

Porezna uprava je već za RTL Danas potvrdila da isplate kreću 4. svibnja. One će ići kontinuirano, onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat i to prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izdavanje privremenih rješenja trebala bi početi krajem travnja, a prva će biti dostupna u sustavu e-Građani. Ako smatrate da su podaci s rješenja netočni, prigovor možete podnijeti najkasnije do 31. srpnja.

Koliko možete očekivati?

Mladi do 25 godina mogu očekivati isplatu cjelokupnog plaćenog poreza u 2025. godini, a oni između 26 i 30 godina polovicu iznosa.

Pa tako uz neto plaću od 1100 eura, mladi do 25 godina mogu očekivati oko 1760 eura povrata. Oni između 26 i 30 godina upola manje, oko 880 eura.

Uz pomoć informativnog kalkulatora na stranicama Porezne uprave, svatko može izračunati okvirni iznos povrata poreza koji može izračunati.

Kako provjeriti iznos?

Osim toga, iznos možete provjeriti i kada na stranici ePorezna gdje se prijavite. Nakon toga idete na "Moj JOPPD" i kliknete na "Uvid u IP1/IP2." Odaberete godinu 2025. i "Prikaži" pa zatim "Zbrojni pregled". Pojavit će vam se tablica "Uplaćeni porez i prirez" i vidjet ćete koliko biste trebali dobiti. Naravno to sve ovisi od osobe do osobe, odnosno od poslodavca do poslodavca.

Potpuno ili djelomično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak demografska je mjera njihova zadržavanja u zemlji. Ove godine će prvi put biti isplaćen i povrat poreza povratnicima u Hrvatsku, kojih je prema podacima MUP-a više od 13.000.