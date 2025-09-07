Kreće nova školska godina, ima jedna velika novost

U školske klupe u ponedjeljak 8. rujna vraća se 444.500 učenika. Počinje nastava koja će trajati do 12. lipnja iduće godine. Osnovnu školu ukupno će ove godine pohađati oko 297.500 učenika, dok će u srednjim školama biti oko 147.000 učenika. Prvašića je ove godine oko 36.000, piše Dnevnik.

Novost ove godine je ukidanje jesenskih i drugog dijela zimskih praznika pa će tako prvo polugodište trajati do 23. prosinca kada počinju zimski praznici. Nastava u drugom polugodištu počinje 12. siječnja. Proljetni praznici počinju 30. ožujka i završavaju 6. travnja. Nastava traje do 12. lipnja, a za maturante do 22. svibnja.