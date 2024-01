Kreće Europsko prvenstvo u vaterpolu! Barakude brane zlato iz Splita, igra se po novom sustavu u Dubrovniku i Zagrebu

Bilo je to predivno ljeto za naše vaterpolske reprezentativce, sve posjetitelje u Spaladium Areni i sve navijače i simpatizere koji su Europsko prvenstvo pratili na bilo koji drugi način. Ljeto 2022., Split domaćin vaterpolskog Eura, Arena natopljena vodom, opet sportski doživljaj za pamćenje. Devet tisuća gledatelja na tribinama, pobjeda za pobjedom, samo 5-5 protiv Grčke, ali dovoljno za četvrtfinale. U završnici padale su Gruzija i Italija i onda veliko finale protiv Mađarske. Slatkih 10-9 i svira se hrvatska himna. Barakude su osvojile Europsko prvenstvo, svoje drugo u povijesti neovisne nam države.

Izrael je dobio domaćinstvo ove godine, ali zbog ratnog stanja natjecanje je premješteno u Lijepu našu. Igra se od 4. do 16. siječnja. Domaćini su Gruž i plivalište Mladosti koje je za ovu priliku dobilo više tribina, tj. sjedalica tako da je kapacitet oko 2000 mjesta. Nije Spaladium Arena, ali bit će ok. Naše Barakude odigrale su posljednju pripremnu utakmicu protiv Srbije u Beogradu, izgubile 13-8, malo sparirali i doputovali u Dubrovnik. Naša grupa „A“ igra se u Gružu, osim nas čine je Španjolska, Crna Gora i Francuska. Ukoliko prođemo skupinu, selimo se u Zagreb gdje se igra završnica zaključno sa 16. siječnja 2024. Ostali sudionici po skupinama još su:

Skupina B, Zagreb: Gruzija, Italija, Mađarska i Grčka

Skupina C, Dubrovnik: Srbija, Izrael, Malta i Njemačka

Skupina D, Zagreb: Slovačka, Slovenija, Nizozemska, Rumunjska

Iz LEN-e su odlučili primijeniti sustav natjecanja po uzoru na mlađe uzraste u kojima i trećeplasiranim reprezentacijama iz prvog kruga pružaju mogućnost borbe za postolje. To automatski čini puno neizvjesnije utakmice već od 1. kola. Po dvije prvoplasirane momčadi iz skupina A i B izravno će se plasirati u četvrtfinale. Reprezentacije koje zauzmu treće mjesto u skupinama A i B igrat će takozvanu lažnu osminu finala, odnosno “ukrstit” će se s reprezentacijama koje zauzmu drugo mjesto u skupinama C i D. Reprezentacija koja je četvrta u skupinama A i B, "ukrstit" će se s prvoplasiranim iz skupina C i D. Pobjednici tih susreta plasirat će se u četvrtfinale. Ukratko, ni prvo ni drugo mjesto u skupini nije dovoljno za četvrtfinale.

Ovim sustavom nagrađuje se uspjeh najboljih 8 s prethodnog Europskog prvenstva, ali se ujedno i slabije rangiranim reprezentacijama daje mogućnost uključiti u borbu za visok plasman, pa i za medalju.

Povijest Hrvatske na velikim natjecanjima impozantna je.Trostruki olimpijski prvaci, dvostruki svjetski prvaci i dvostruki europski prvaci. To su samo zlata. Postolja su nam gotovo uvijek suđena, no ne i na prošlom svjetskom prvenstvu u Japanu gdje smo osvojili neslavno deveto mjesto. Zato je popravni na startu Nove godine, pa još i na domaćim plivalištima u obliku Europskog prvenstva došao kao melem na ranu.

U našoj grupi je Crna Gora, jednom europski prvak, četiri puta na Olimpijskim igrama osvojila tkz. „drvenu medalju“ ili četvrto mjesto, penjala se na postolje još koji put na euro smotri, pamte i titulu viceprvaka svijeta. Zemlja je to u kojoj je vaterpolo nacionalni sport.

Kada govorimo o Španjolskoj, riječ je o svjetskoj velesili u ovom sportu. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Fukuoki 2023. godine osvojili su brončanu medalju, kao i na Europskom prvenstvu u Splitu 2022. No, podsjetimo, prethodno su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu 2019., a u Budimpešti 2022. po treći put u povijesti postali svjetski prvaci. Jedna su od trofejnijih reprezentacija i na Olimpijskim igrama. Desetljećima je srž kvalitete španjolskog vaterpola bila Katalonija i njezini klubovi i igrači, dok je danas temelj snage španjolske reprezentacije zapravo jedan klub – Barceloneta. Više od pola momčadi dolazi iz tog kluba, što reprezentaciji daje dodatnu dimenziju u timskom radu. Španjolska je jedna od najjačih reprezentacija svijeta i s njima u četvrtak u 20.15 otvaramo turnir.

I na koncu Francuska. Na posljednjem Svjetskom i na posljednjem Europskom prvenstvu zauzeli su šestu poziciju što je za njih dobar rezultat. Vaterpolom su vladali na početku prošlog stoljeća, ali od tada nikakav značajniji rezultat nisu postigli. Najslabiji su u našoj skupini, ali nikako bezopasni.

Svakako, danas je u 11 sati konferencija za novinare na Lazaretima, posljednja najava prije početka natjecanja.

I djevojke, naše Barakudice su u akciji, ali u Eindhovenu, na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj. U našoj grupi su domaćini, Nizozemkinje, Grčka i Mađarska. Ovdje nismo konkurentni za medalju, ali ćemo pratiti nastupe i Hrvatske ženske vaterpolo reprezentacije.