Kreativna radionica povodom blagdana sv. Nikole

Radionica modeliranja 3D olovkama povodom blagdana sv. Nikole održana je 6. prosinca 2025. godine u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Sudjelovali su učenici osnovnih škola, a program su vodili i u radu s djecom aktivno pomagali djelatnici ZTK-a. Djeca su se najprije upoznala s pravilnim rukovanjem 3D olovkama i tehnikama crtanja u prostoru, a zatim su s velikim entuzijazmom izrađivala vlastite blagdanske motive.

Tema radionice bila je sv. Nikola, pa su učenici oblikovali 3D čizmice i razne slatkiše, kombinirajući boje, oblike i osobne ideje. Kroz kreativni rad razvijali su preciznost, strpljenje, tehničke vještine i maštu, a svoje su radove s ponosom ponijeli kući.

Radionica je protekla u veselom i poticajnom ozračju, ispunjenom dječjim smijehom i kreativnošću. Još jednom se pokazalo koliko su tehničke i kreativne aktivnosti vrijedan dio dječjeg razvoja te kako interes za 3D tehnologiju među mladima stalno raste.