Krcata Lora: Prvi samostalni koncert Tea Grčića, žene dominiraju u publici

Split večeras živi u znaku glazbe i dobre energije. U dvorani Lora započeo je prvi samostalni, ujedno i slavljenički koncert Tea Grčića, a već prvi kadrovi iz dvorane potvrđuju ono o čemu se danima pričalo – Lora je ispunjena do posljednjeg mjesta.

S malim odmakom od planiranog termina koncert miljenika splitske publike, posebice ženskog dijela, ipak je krenuo uz glasne ovacije publike koja je s nestrpljenjem dočekala njegov izlazak na pozornicu. Teo Grčić na scenu je izašao na poziv prijateljice i voditeljice Edite Lučić Jelić, što je dodatno podiglo atmosferu u dvorani.

Već u prvim minutama bilo je jasno da je riječ o večeri od koje se puno očekuje. Publika je od samog početka reagirala iznimno emotivno, uz glasno pjevanje i euforiju koja je ispunila cijeli prostor.

Među prvim pjesmama otpjevao je autorsku "Čuvam te" i Gibonnijev "Libar".

Podsjetimo, Grčić je koncert najavio kao svojevrsnu proslavu života i karijere, večer u kojoj će, kako je i sam rekao uoči nastupa, „slaviti ljubav, život i ljude“. Upravo takav ton osjeti se i na samom početku koncerta, gdje se izmjenjuju autorske pjesme i obrade po kojima je prepoznatljiv.

Dojam iz Lore je da je Split dobio večer kakvu je i očekivao – kombinaciju emocije, nostalgije i energičnog nastupa. Sudeći prema reakcijama publike, Teo Grčić još jednom potvrđuje status jednog od najtraženijih izvođača na dalmatinskoj sceni.

Večer je tek počela, a sudeći po atmosferi u dvorani, publiku u Lori očekuje pravi glazbeni maraton.