Krava u Zagori upala u bunar. Vlasnik je dobio u zamjenu za auto pa je nazvao - Alfa

Sinoć, 28.9.2025. u suradnji s DVD Zadvarje imali smo nesvakidašnji zadatak – spašavanje krave iz bunara!

Poziv je stigao u 22:10.

"Vatrogasci su ispumpali vodu i pripremili teren, a naš tim se potom spustio u bunar kako bi osigurao da krava sigurno izađe na površinu. U ponoć, točno u 00:00, misija je uspješno završila – iz bunara smo izvukli našu četveronožnu „planinarku“.

Zanimljiv detalj: krava nosi ime Alfa – po automobilu Alfa Romeo . Vlasnik ju je, naime, dobio u zamjenu za auto!

Alfi želimo brz oporavak od šoka – da što više pase, a što manje 'roni'", poručili su iz HGSS Makarska.