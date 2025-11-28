Krava presudila brodu! Kobna nesreća prije ulaska u luku, neprocjenjivo blago se rasulo po morskom dnu

Najteži antičkom brodolomu na Jadranu zbio se u 4. st. pr. Kr., u V. uvali na otoku Visu, na mjestu poznatom kao h. Krava. Otkada su naznake tragova konstatirane prije više od 40 godina, na tom se lokalitetu obavlja niz sondiranja i manjih intervencija, ali je tek od 2021. godine navedeno područje detaljno istraženo. Dosadašnji rezultati predstavljaju pravo arheološko otkriće: dokazi pokazuju da je brod bio grčkog podrijetla i da je na tom mjestu doživio kobni sudar.

Brod potječe iz V. stoljeća pr. Kr.

A, pored nalaza tereta broda, primjerice luksuznog grčkog stolnog posuđa, koje je pripadalo vlasniku broda ili onom koji je njime zapovijedao, to otkriva i ostatak njegove konstrukcije, potopljenje i nesretnu ljudsku sudbinu, što pokazuju ostaci kostiju slabopokretnog djeteta koje se nije uspjelo spasiti.

Podvodna arheološka istraživanja lokaliteta Krava provodila su se u nekoliko kampanja, a najnoviji nalazi dodatno potvrđuju pretpostavke stručnjaka da je riječ o najstarijem antičkom brodolomu dosad otkrivenom u Jadranu. Na dubini od oko 45 metara dokumentirani su ostaci brodske konstrukcije, amfora i keramičkog posuđa, koji ukazuju na tip tereta, ali i na trgovačke veze tog vremena.

Fotografije prikazuju impresivne snimke ronilačkih istraživanja, kao i artefakte poput amfora, kantharosa i drugih predmeta koji svjedoče o razvijenoj grčkoj kulturi te pomorskoj povezanosti Jadrana i istočnog Mediterana.

Arheolozi zaključuju kako je brod, najvjerojatnije u lošim vremenskim uvjetima ili zbog navigacijske pogreške, udario u hrid Krava u neposrednoj blizini ulaza u antičku luku Issu, što je dovelo do katastrofe u kojoj su stradali ljudi i teret.

Tekst originalno napisao: Lino Urlić / Kronika Splitsko-dalmatinske županije