Kraljica Noći vještica ni ove godine nije iznevjerila, društvene mreže gore

Supermodel Heidi Klum (52) ponovno je nadmašila samu sebe, izašavši ove godine u još jednom neprepoznatljivom kostimu koji samo dodatno učvršćuje njezin status kraljice Noći vještica.

Klum se odjenula kao mitološka Meduza, debitirajući sa svojim transformativnim izgledom na svojoj godišnjoj zabavi za Noć vještica u New Yorku u petak, 31. listopada. Njezin suprug, Tom Kaulitz, bio je odjeven kao grčki vojnik pretvoren u kamen. Prema grčkoj mitologiji, svatko tko pogleda odvratnu Meduzu pretvara se u kamen.

Unatoč tome što ga je njezin pogled pretvorio u kamen, Kaulitz je na crvenom tepihu rekao da mu je Klumin kostim "seksi".

"Mislim da izgleda super zgodno", dodaje Klum o kostimu svog supruga.

Klumin najnoviji zamršeni kostim bio je upotpunjen dugim repom i pokretnim zmijama koje su zamijenile njezinu kosu. Siktala je okupljenim fotografima crvenog tepiha i uperila luk i strijelu dok je pozirala za fotografije.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Klum je rano u petak počela dijeliti fotografije i videozapise složenog procesa šminkanja, čak je označila vizažista Mikea Marina kako bi mu odala priznanje za njegov rad. Marino je tri puta nominiran za Oscara zahvaljujući svom radu na filmovima The Batman, Coming 2 America i A Different Man. Također je osvojio Emmyja za svoj rad na transformaciji Colina Farrella u Pingvina.

U njenom klasičnom stilu, ona ne bira lakši put. Umjesto toga, potpuno se posvećuje svojim kostimima, čak i ako to znači sate i sate na šminkanju i mjesece priprema kako bi usavršila izgled.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)