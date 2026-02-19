Kralj Charles se oglasio o uhićenju princa Andrewa

Nakon uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, oglasio se i britanski kralj Charles III. poručivši kako „zakon mora ići svojim tijekom“.

U službenom priopćenju kralj je naveo da je vijest primio „s najdubljom zabrinutošću“, istaknuvši da očekuje cjelovit i pošten postupak nadležnih tijela.

„Ono što sada slijedi jest cjelovit, pošten i primjeren postupak u kojem će se ova stvar istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu potporu i suradnju“, stoji u izjavi.

Kralj je naglasio kako tijekom trajanja postupka neće dodatno komentirati slučaj.

„Jasno poručujem: zakon se mora provoditi. Dok ovaj postupak traje, ne bi bilo primjereno da dalje komentiram ovo pitanje“, poručio je.

Dodao je i kako će, unatoč situaciji, kraljevska obitelj nastaviti izvršavati svoje dužnosti.

„U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo izvršavati svoje dužnosti i služiti svima vama“, zaključio je.