Kraj 'divljanja' cijena taksija? HOK podržava promjene koje bi mogle uzdrmati tržište

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja najavljene prijedloge izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, osobito u dijelu koji se odnosi na ograničenje maksimalne cijene vožnje, pooštravanje uvjeta i nadzora osoba koje obavljaju autotaksi prijevoz, uvođenje posebne registarske oznake te javnu objavu svih dozvola za obavljanje taksi djelatnosti.

Riječ je o rješenjima koja je Sekcija taksi prijevoza Hrvatske obrtničke komore već ranije predlagala kroz dijalog s nadležnim ministarstvom i aktivno sudjelovanje u radnoj skupini s ciljem uvođenja reda i veće transparentnosti u značajan segment djelatnosti autotaksi prijevoza.

Prijedlozi Sekcije koji za cilj imaju uvođenje reda i veće transparentnosti u značajan segment djelatnosti autotaksi prijevoza, a koji su uključeni u predložene izmjene i dopune zakona su: da se dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje za jedno vozilo i jednu registarsku oznaku, uvođenje tipiziranih registarskih oznaka za autotaksi vozila bi omogućilo korisnicima da u svakom trenutku jasno prepoznaju da uslugu pruža licencirani prijevoznik. Također, među ključnim prijedlozima bilo je i propisivanje maksimalne cijene autotaksi usluge po kilometru, s ciljem sprječavanja naplate nerealno visokih cijena i zaštite korisnika.

"U proteklom razdoblju ostvarili smo kvalitetnu i konstruktivnu suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, ali i s Gradom Splitom i Gradom Dubrovnikom"

„Zadovoljni smo što su višegodišnji prijedlozi Sekcije taksi prijevoza Hrvatske obrtničke komore prepoznati kao ključni za uvođenje reda u taksi djelatnost. Kao predstavnici više od 6.000 obrtnika koji se bave autotaksi prijevozom, smatramo se važnim dionikom u procesu izrade izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U proteklom razdoblju ostvarili smo kvalitetnu i konstruktivnu suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, ali i s Gradom Splitom i Gradom Dubrovnikom, a upravo kroz takav dijalog moguće je doći do učinkovitih i provedivih rješenja“, ističe predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Uz navedeno, smatramo kako je kroz izmjene Zakona potrebno dodatno razmotriti i regulaciju moguće pojave dampinških cijena, koje mogu dovesti do nelojalne konkurencije na tržištu. Jedan od prijedloga Sekcije odnosio se i na ponovno uvođenje obveze posjedovanja izvoda iz licencije. Naime, postojeće rješenje, prema kojem taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole i sam voditi evidenciju vozila, u praksi se pokazalo podložnim manipulacijama.

„Sekcija taksi prijevoza Hrvatske obrtničke komore nastavit će aktivno sudjelovati u procesu donošenja zakonskih izmjena te predlagati dodatna rješenja, s ciljem uspostave cjelovitog i jasno uređenog tržišta taksi usluga, uz jednaka i transparentno definirana pravila za sve sudionike. Samo zajedničkim radom svih uključenih strana moguće je odgovoriti na izazove u sektoru“, zaključuje Kratohvil.