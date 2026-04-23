Kraj čekanja kod liječnika? Nova pravila mijenjaju sve za pacijente

Papirnati recepti za lijekove postaju prošlost i takozvani "bijeli" recepti uskoro će biti digitalizirani.

Gospođa Nada po bijeli recept za lijek dolazi u ordinaciju svog obiteljskog liječnika, ali od sljedeće godine će moći i bez pečata.

"Meni je jednostavnije preko maila primiti, u svakom slučaju. Sve telefonski rješavam, tako da nikad ne dolazim tu osobno tu", rekla je Nada za RTL Danas, piše Net.hr.

Do lijeka bez papira

Takozvani bijeli ili privatni recept piše se za lijekove koji nisu na listi HZZO-a. I plaća ga pacijent, koji do lijeka ne može bez papira.

"Recimo lijekovi koji se koriste u liječenju anemije, nekakva vrsta analgetika, suplementi koji se mogu koristi kao dodatak liječenju", rekao je Andrej Čuš, liječnik obiteljske medicine.

Ako je liječnik u sustavu označio terapiju kao opravdanu, lijek će se moći podići u ljekarni sa zdravstvenom iskaznicom.

Bijeli recept postaje eRecept

Ministarstvo zdravstva kroz novo dvogodišnje ugovorno razdoblje najavljuje 11 novih funkcija u sustavu CEZIH-a.

Tako će i bijeli recept postati - eRecept.

"Procjena je oko pola milijuna eura da će koštati takva promjena, a implementacija će završiti u prvom kvartalu 2027. godine", rekao je Hrvoje Jezidžić, načelnik Uprave za e-Zdravstvo Ministarstva zdravstva.

'Fini korak naprijed'

Tek manji broj pacijenata koji dođe u ordinaciju liječnika Čuša traži bijeli recept. No, doktor Čuš pozdravlja promjenu.

To je jedan, hajde, fini korak naprijed, kad to kažem na umu imam pacijente koji su stariji, bolesni, nepokretni", rekao je liječnik Čuš.

Sve je osigurano izravnom komunikacijom preko Portala zdravlja.

"Ukoliko se radi o pacijentu koji je kronično bolestan i kontinuirano mora uzimati lijekove temeljem bijelog recepta, a liječnik ocijeni da nije potrebno da svaki put dolazi u ordinaciju, on će mu elektronički propisati recept jednako kao što danas propisuje takozvani crveni elektronički recept", rekao je Jezidžić.

Ipak, i pored svih blagodati digitalizacije, uvijek ima i onih koji će radije odabrati ljudski susret.

"Ja to radije u četiri oka. Najsigurnije!", poručio je Damir iz Jastrebarskog za RTL Danas, piše Net.hr.