Kraj bahatom bacanju smeća: Grad postavlja nadzorne kamere i čuva gradske ulice od neodgovornih

Grad Sinj je, zbog učestalih slučajeva nekontroliranog i nelagalnog odlaganja otpada, postavio nadzornu kameru na parkingu kod pravoslavne crkve.

- Cilj ove mjere je očuvanje javnog prostora, zaštita okoliša i sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada na javnu površinu koje narušava izgled i čistoću našeg grada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovim putem apeliramo na sve građane da ne odlažu otpad u gradske kante koje nisu namijenjene za veće količine kućnog ili glomaznog otpada. Mole se građani da otpad odlažu u spremnike koji su im dodijeljeni i za koje plaćaju uslugu dok su navedeni spremnici kod pravoslavne crkve predviđeni za korisnike obližnjih ulica.

Zajedničkim odgovornim ponašanjem možemo očuvati ljepotu i urednost našeg grada.

Hvala vam na razumijevanju i suradnji -objavljeno je na stranici Grada.