Krađa s groblja u Dalmaciji, policija intervenirala

Policija istražuje krađu s gradskog groblja u Vodicama, gdje je nepoznati počinitelj u dva navrata s obiteljske grobnice otuđio stalak za svijeće i vazu, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Prema policijskom priopćenju, krađa se dogodila u razdoblju od 14. listopada do 13. prosinca, a pričinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 600 eura. Policija provodi izvide u cilju pronalaska počinitelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz ovaj slučaj, policija je tijekom proteklog dana zabilježila još nekoliko kaznenih djela na području županije.

U Šibeniku je 16. prosinca nepoznati počinitelj otuđio odloženu torbu u kojoj su se nalazili osobni dokumenti i mobitel u vlasništvu 44-godišnjaka, pričinivši štetu od oko 500 eura.

U Vodicama je u razdoblju od 14. do 16. prosinca provaljeno u osobni automobil 41-godišnjaka, pri čemu je oštećena kompletna unutrašnjost vozila, a šteta iznosi oko 1.500 eura.

Istog dana, u Drnišu, nepoznati počinitelj je razbio stakla na dva kombi vozila u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u tom gradu, također uz procijenjenu štetu od oko 1.500 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem.