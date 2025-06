Kovačević o serijskim požarima: "Ako potraje mogli bi imati problem s ljudima"

Ugašeni su sinoćnji požari u Brelima, Pisku i Dupcima, ali u poslijepodnevnim satima novi su izbili na makarskom području. Šteta nije velika, ali okolnosti požara bacaju sumnju kako je riječ o ljudskom faktoru.

"Službeno ne postoje još uvijek nikakve situacije da je nitko uhićen ili da iza svega stoji piroman. Mi smo se danas nalazili na terenu kada smo nakon ugašenog požara u Gornjim Tučepima odlazili od vatrogasaca u centar Makarske. Na magistrali smo vidjeli više policijskih automobila koji su u tom trenutku pod rotacijom a prestizali kolone turista. Vrlo brzo su se uključili i vatrogasci, jurili su na novu lokaciju na požarište u Vepricu iznad Gospinog svetišta.

Mi smo krenuli za vatrogascima i parkirali na bočni poljski put da im ne smetamo kada je do nas došla specijalna policija koja nas je upitala što tu radimo, a nakon toga odjurila dalje. Očito je da su za nekim jurili. On i nisu jurili na požarište nego da što prije uđu u trag osobi koja to sve radi", ispričala je RTL-ova reporterka.

O cijeloj situaciji s požarima razgovarala je i sa Splitsko- dalmatinskim županijskim zapovjednikom Ivanom Kovačevićem.

Je li prema vašem iskustvu moguće da se ovdje radi o namjeri nakon ovoliko požara koji su izbili u isto vrijeme?

Mi vatrogasci ništa o tome niti mislimo, niti razmišljamo jer nemamo kada razmišljati. Idemo s jedne lokacije na drugu, idemo i gasimo. Na nama je da obavijestimo djelatnike MUP-a. Oni su se stvarno stavili maksimalno na raspolaganje, gledaju, rade, izuzimaju tragove, ali to uopće ne dolazi do nas. Mi sve saznajemo iz medija. Nagađanja su svakakva, ali to nije potrebno uopće komentirati.

Puno požara je nastalo u isto vrijeme međutim vatrogasci su se i na omiškom i na makarskom području potrudili da sa svim raspoloživim snagama izađu na ta požarišta. Koliko to iscrpljuje snage?

Sezona je tek počela. Mi smo sada u potpunosti spremni - ljudstvo, tehnika, vozila. Sada nam je možemo reći najlakše, ali ako ovo potraje iz dana u dan onda su najveći problem ljudi, a i tehnika se napreže. Kada imate veći požar onda ljude trebate zamijeniti - to su mahom dobrovoljni vatrogasci koji ostavljaju ono što imaju kod kuće i svoj posao za zajednicu. Ako potraje imat ćemo problem s ljudstvom. Imamo jednu praksu da odmah svi vatrogasci s jednog područja izlaze i zato uspijemo ovako brzo to riješiti. Ljeto je pred nama tek je počelo i ne bi nam ovo trebao biti veliki problem.

Klimatolozi najavljuju dugo sušno ljeto, u kakvom je stanju vegetacija bi li moglo biti dosta požara?

Svake godine je to sve isto. Na proljeće imamo dosta kiše i onda slijedi sušno ljeto. Zabrinjavaju nas klimatske promjene. Kada pogledajte količinu oborina ona je otprilike međutim radi se o ekstremima - imate 300 litara kiše u dva dana i onda je nema mjesec dana.

Šibenski županijski zapovjednik rekao je da mu se čini da bi ova godina mogla biti slična 2017. što vi mislite?

Svaka bi mogla biti slična 2017., ali mogla bi biti slična i 2022. i 2023. kada je bilo sve u redu. ja se uvijek nadam da će biti sve u redu.