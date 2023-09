KOTUR: "Plenković se mora izboriti da Dalmacija prestane biti crna rupa EU-a umjesto 'naslikavanja' s čelnicama EU-a u Splitu"

Goran Kotur, izvršni tajnik SDP-a za EU i potpredsjednik SDP-a Split u novom priopćenju za medije je prozvao premijera Andreja Plenkovića.

Njegovo priopćenje vam prenosimo u cijelosti:

"Dobrodošli u Split, prometnu crnu rupu EU-a! Tako bi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković mogao pozdraviti predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen koja s njim dolazi na sjednicu kluba Europske pučke stranke u sklopu početka predizborne kampanje za Europski parlament. Prilično je bizarno da Plenković u Split dovodi Ursulu von der Leyen koja je Split i Dalmaciju izostavila s osnovnog Mediteranskog koridora Transeuropske prometne mreže. To bi u praksi značilo da će cijela generacija u Dalmaciji ostati bez moderne dvotračne elektrificirane željeznice, dok ćemo iz europskih programa poput Instrumenta za povezivanje Europe imati na raspolaganju samo mrvice, a ne milijarde eura do kojih mogu doći gradovi i regije na osnovnoj europskoj mreži. Time se poručuje investitorima da Dalmacija nema gospodarsku budućnost, osim turizma.

Da je Plenkoviću kao hrvatskom premijeru i Dalmatincu stvarno stalo do Dalmacije i ravnomjernog regionalnog razvoja Hrvatske, onda bi bio s predsjednicom Europske komisije ozbiljno razgovarao o ovom problemu u pravom trenutku, početkom 2021. godine, nakon jednoglasnog zaključka Gradskog vijeća Grada Splita na prijedlog SDP-a da se Split i Dalmacija moraju uključiti na Mediteranski koridor. To je bilo gotovo godinu dana prije nego što je Europska komisija iznijela svoj prijedlog koji u osnovnu prometnu mrežu EU-a uključuje BiH, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Albaniju, ali preskače Dalmaciju. Svoju priliku za uključivanje na osnovnu mrežu iskoristili su širom EU-a, od talijanske obale Jadrana do sjevera Švedske. Dok je Rijeka za sad ostala prometno slijepo crijevo povezano Mediteranskim koridorom preko Zagreba, Split i Dalmacija u još su gorem položaju, izolirani kao prometna crna rupa EU-a", rekao je Kotur te je nadodao:

"Rješenje u hrvatskom nacionalnom interesu je spajanje Splita i Dalmacije na Mediteranski koridor te preko Rijeke na Baltičko-jadranski koridor. Koliko je utjecaj Vlade Andreja Plenkovića slab u Bruxellesu govori i činjenica da je državni tajnik Tomislav Mihotić izignoriran na Vijeću EU-a, kad je 5. prosinca 2022. godine govorio na ovu temu, te da je u Opći pristup o smjernicama EU-a za razvoj Transeuropske prometne mreže ušlo proširenje na Moldovu i Ukrajinu. Oleg Butković kao potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture na ključni sastanak Vijeća EU-a šalje državnog tajnika, dok su većinu članica EU-a predstavljali ministri.

Je li moguće da Dalmacija kao hrvatska regija u EU-u ima lošiji status od balkanskih susjeda, te Ukrajine i Moldove, država koje su godinama pa i desetljećima daleko od primanja u EU!? Naravno, kad hrvatsku Vladu vodi HDZ, koji se kod nas hvali velikim utjecajem u Bruxellesu, dok su HDZ-ovci ustvari tamo manji od makova zrna. Takvi kardinalni propusti mogući su ako premijer Plenković koristi sastanke s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednicom Europskog parlamenta Robertim Metsolom za prigodno fotografiranje umjesto za ozbiljne razgovore o ovom strateškom pitanju.

Na nedavnom neformalnom sastanku ministara prometa EU-a 21. i 22. rujna Hrvatsku je umjesto Olega Butkovića predstavljao državni tajnik Josip Bilaver, za kojeg nismo čuli da je na sastanku uopće govorio o priključenju Splita i Dalmacije, pa i Zadra odakle dolazi, na Mediteranski koridor.

Sad kad su vidjeli da bi ostavljanje Dalmacije u prometnoj izolaciji moglo HDZ-u srezati broj glasova na EU izborima, Plenkovićeva svita koju je instalirao u Europski parlament na brzinu pokušava popraviti dojam. No, još uvijek nije prekasno da se HDZ-ove greške poprave, ako hrvatski predstavnici u institucijama EU-a budu kvalitetno i složno radili u interesu Hrvatske", naglasio je.

"Na žalost, mi muku mučimo i s povezivanjem Splita sa Zračnom lukom. Uključivanje na Mediteranski koridor i mogućnost povezivanja modernom željeznicom s drugim članicama EU-a otvorilo bi razvojnu perspektivu Dalmacije budući da se to odnosi ne samo na putnički već i na teretni promet, te otvara perspektivu ponovnog ulaganja u proizvodnju i bijeg iz začaranog kruga monokulture turizma.

Umjesto "naslikavanja" u Splitu s čelnicama EU-a Andrej Plenković se rukama i nogama mora izboriti da Split i Dalmacija prestanu biti prometna crna rupa EU-a tako da se uključe na Mediteranski koridor. Predsjedniku HDZ-a preporučio bih da predsjednici Europske komisije nakon Dioklecijanove palače pokaže i sramotno zapušteni splitski željeznički kolodvor u neposrednoj blizini. Kad je propustio prvi, neka premijer i predsjednik HDZ-a Plenković uhvati bar zadnji vlak ključan za razvoj Dalmacije i cijele Hrvatske", zaključio je Kotur.